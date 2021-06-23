「ウマ娘 プリティーダービー」ビジュアル (c) 2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会

TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー」「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」の全話一挙放送が、6月26日より2週にわたってABEMAアニメ2チャンネルで行われる。

これは大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE」が、ABEMA PPV ONLINE LIVEで同時配信されることを記念したもの。6月26日・27日には「ウマ娘 プリティーダービー」、7月3日・4日には「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」がそれぞれ放送される。両作品ともに、放送終了後も1週間は無料視聴が可能だ。なお「ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE」は、8月28日・29日に東京ガーデンシアターで開催される。イベントやチケット情報は「ウマ娘」の公式ポータルサイトで確認しよう。

「ウマ娘 プリティーダービー」全話一挙放送

放送日時：2021年6月26日（土）19:30～、6月27日（日）8:30～
放送先：ABEMAアニメ2チャンネル

「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」全話一挙放送

放送日時：2021年7月3日（土）19:30～、7月4日（日）8:30～
放送先：ABEMAアニメ2チャンネル