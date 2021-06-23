TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー」「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」の全話一挙放送が、6月26日より2週にわたってABEMAアニメ2チャンネルで行われる。
これは大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE」が、ABEMA PPV ONLINE LIVEで同時配信されることを記念したもの。6月26日・27日には「ウマ娘 プリティーダービー」、7月3日・4日には「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」がそれぞれ放送される。両作品ともに、放送終了後も1週間は無料視聴が可能だ。なお「ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE」は、8月28日・29日に東京ガーデンシアターで開催される。イベントやチケット情報は「ウマ娘」の公式ポータルサイトで確認しよう。
「ウマ娘 プリティーダービー」全話一挙放送
放送日時：2021年6月26日（土）19:30～、6月27日（日）8:30～
放送先：ABEMAアニメ2チャンネル
「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」全話一挙放送
放送日時：2021年7月3日（土）19:30～、7月4日（日）8:30～
放送先：ABEMAアニメ2チャンネル