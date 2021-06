SCANDAL・MAMI「もはや移動すらも新鮮だったよね」全国ツアーを振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月21日(月)の配信では、SCANDALが「2021年上半期の反省と下半期の展望」を、真剣に語り合いました!HARUN:さて、6月後半で2021年も折り返し地点を迎えようとしています。そこで今回は、あらためてこんな企画を……「SCANDAL 2021年上半期の反省と下半期の展望」! わりとしっかりした企画です。TOMOMI:いいですねー。RINA:こういうのっていいね。HARUNA:さっそく反省からいきましょう。RINA:反省かあ。HARUNA:まずはファンクラブツアーをやった。MAMI:やったね。HARUNA:去年よりもバンドとしての動きがあったし。TOMOMI:去年よりも皆さんに会える機会も多かったよね。HARUNA:だから反省って言われると、ないかも……?TOMOMI:ないの(笑)? でも、反省がないのおもろいなあ。反省のない人生。HARUNA:細かく言うとあるけど。とにかく嬉しかったし、感動したことばっかりだったからなあ。RINA:ライブができたのは(自分たちにとって)めっちゃ大きかったね。ツアーを回りきれたからね。TOMOMI:無事に(ツアーを)回りきれるかどうかのタイミングでもあったしね。HARUNA:久々に全国に行けたよね。飛行機に乗ったり、電車に乗ったりね。MAMI:もはや移動すらも新鮮だったよね。「こんな感じだったよなあ」って……。* * *他にもTikTokのライブ収録を振り返る一幕も! この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056