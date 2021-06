チャン･グンソク、2か月連続シングル第1弾を自身の誕生日にリリース

チャン・グンソクが、2021年8月4日に最新シングル『雨恋』をリリースする。



8月4日はチャン・グンソクの34歳となる誕生日。同日にリリースされる今回の新曲「雨恋」(アマゴイ)は作詞に加え、作曲にも自ら参加した意欲作に仕上がっている。また、誕生日当日の8月4日にはUNIVERSAL MUSIC STOREまたは、KOARIにてFANCLUB限定盤を予約購入した人を対象とした「オンライントークイベント」の開催も決定している。



関連記事:BTS表紙インタビューを完全翻訳、Rolling Stone Japan次号に一挙掲載



また、2か月連続のシングルリリース第2弾は9月15日にリリース予定。詳細は後日改めて発表。そして今回のリリースにあたりチャン・グンソク本人からコメントが届いている。



・チャン・グンソクからのコメント

「Emotion」ではたくさんの応援をありがとうございました! 皆さんの応援のおかげで8月、9月にまた、シングルを連続リリースすることになりました! 8/4は僕の誕生日でもあるので、ぜひ一緒に楽しみましょう! そして、Emotionの時に復帰後初めてのシングルということもあって、待っててくれた感謝の気持ちを込めて生まれて初めてうなぎのみんなと1:1の電話をしたんですが、すごく新鮮でめっちゃ楽しかったんです!笑 だから8-9月連続リリースを記念して特別に今回も…笑 また一緒に話しましょう! 待っててね!





<商品情報>



チャン・グンソク

最新シングル『雨恋』



発売日:2021年8月4日(水)



初回限定盤A(CD+DVD)

価格:1980円(税込)

=収録内容=

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

DVD収録:「雨恋」MV



初回限定盤B(CD+DVD)

価格:1980円(税込)

=収録内容=

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

DVD収録:「雨恋」 MV Making



通常盤(CDのみ)

価格:1540円(税込)

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. Get Out ※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のみに収録



UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD+グッズ)

※UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤オリジナルジャケット写真。ジャケット写真以外は、通常盤と同内容となります。

グッズ:エコバッグ(UNIVERSAL MUSIC STOR絵柄)※チャン・グンソク直筆タイトルデザイン

価格:4290円(税込)

=収録内容=

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. Get Out ※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のみに収録



FANCLUB限定盤(CD+グッズ)

グッズ:エコバッグ(FANCLUB絵柄)※チャン・グンソク直筆イラストデザイン

価格:4510円(税込)

<CD収録内容>

※計8曲収録

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. 雨恋 Instrumental ver.

5. 花火 Instrumental ver.

6. Reinca Instrumental ver.

7. Get Out Instrumental ver.

8. JKS presents HOME RADIO (番外編2)



チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト:https://www.jang-keunsuk.jp/