ペンデュラムが11年ぶりに復活、ミュージックビデオも解禁

ペンデュラムが、2021年6月18日に4曲入り最新EP『Elemental』をリリースした。



オーストラリア・パース出身のエレクトロニック・バンドで、現在はイギリスを中心に活動するペンデュラム。今作はペンデュラムの完全復活を告げるものとなっており、2011年リリースのアルバム『Immersion』以来の作品。2020年にリリースされた両A面シングル「Nothing For Free」と「Driver」、2021年初めにリリースされた「Come Alive」も収録している。



また、同じく収録曲の「Louder Than Words(with Hybrid Minds)」は、MVも公開された。こちらはペンデュラム自身が共同制作したアニメキャラクターが主役となり、アニメーション黄金時代に友人で同僚だった猫のボブと、ネズミのゲイリーの物語になっている。



関連記事:デーモン・アルバーン、約7年半ぶりとなる2ndソロアルバム発売決定







・ペンデュラムのコメント

Elemental(EP)、そしてHybrid Mindsとのニュー・シングル『Louder Than Words』と共にまた戻ってきて嬉しいです。EPはロックダウン中に長い時間をかけてみんなで作り上げたものなのでようやく届けることができてよかったし、早くライブでパフォーマンスするのが楽しみです



・Hybrid Mindのコメント

トラックのサウンドをどうすべきなのか、実際に作業を行うまでわかりませんでした。最高級であるペンデュラムのヴァイブスを捉えながらも自分たちの音楽性と感情を表現できたし、ロブの声で更に彩りを加えてくれている。自分たちとはまったく違う人たちと一緒に仕事をするのは、更に面白くなるしとてもエキサイティングです。これまでペンデュラムはあまりコラボレーションをやってきていない分、彼らと一緒に曲作りができてリリースまで見届けることができるのは光栄です。





<リリース情報>







ペンデュラム

EP『Elemental』



現在配信中

=トラックリスト=

1. Driver

2. Nothing For Free

3. Louder Than Words(with Hybrid Minds)

4. Come Alive



HP:https://pendulum.com/