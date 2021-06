アニメ『テニプリ』20周年記念イベントロゴやチケットなど続報到着！

2021年10月10日(日)に開催されるアニメ『テニスの王子様』の放送開始20周年記念イベント「テニプリ 20th Anniversary Event -Future-」のロゴが解禁。加えて、チケット情報など追加情報も続々到着した。



2001年10月10日よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化されたほか、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、⻑年にわたり多くのファンに支持され続けてきた。

そして、2021年10月10日(日)にアニメ『テニスの王子様』は20周年を迎える。



放送から丁度20年経った2021年10月10日(日)より、アニメ『テニスの王子様』20周年のアニバーサリーイヤーがスタート。そして、まさにその当日に、20周年を記念したイベント「テニプリ 20th Anniversary Event -Future-」をTOKYO DOME CITY HALLにて開催!

アニバーサリーイヤーのスタートにふさわしい豪華ゲスト(皆川純子さん:越前リョーマ役/置鮎龍太郎さん:手塚国光役/近藤孝行さん:大石秀一郎役/甲斐田ゆきさん:不二周助役/津田健次郎さん:乾貞治役/高橋広樹さん:菊丸英二役/河本成さん:河村隆役/小野坂昌也さん:桃城武役/喜安浩平さん:海堂薫役)ら青春学園中等部メインキャストを迎えてお届けする。



そしてこの度、注目があつまる本イベントのロゴが解禁!

先月開催された「テニプリ BEST FESTA!! 王者立海大 REVENGE」にて解禁された20周年ロゴをベースに、『テニスの王子様』に登場する計10校(⻘春学園中等部、不動峰中学校、聖ルドルフ学院中学校、山吹中学校、氷帝学園中等部、六角中学校、立海大附属中学校、比嘉中学校、四天宝寺中学校、U-17)の学校カラーの花火が20周年を盛大に祝うロゴとなっている。



さらに、チケットに関する追加情報も解禁! 『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』のBlu-ray & DVD BOX購入者を対象とした先行抽選に加えて、YouTube「アニメ 新テニスの王子様 オフィシャルチャンネル」をチャンネル登録し、アニメ公式 Twitte((@shintenianime)をフォローしている方を対象とした先行抽選も6月28日(月)21時から実施することが決定した。

応募に必要なキーワードは、6月28日(月)19時半から配信される不動峰メンバーが出演する生配信で発表予定!

奮って応募しよう!



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト