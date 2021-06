M-line club所属アーティストによるコンサートツアー「M-line Special 2021 ~Make a Wish!~」の東京公演が6月20日に東京・中野サンプラザホールで開催された。

ハロー!プロジェクトの卒業生を中心としたアーティストが所属するM-line club。「M-line Special 2021 ~Make a Wish!~」は1月から7月まで開催中のコンサートツアーで、この日の公演には道重さゆみ、田中れいな、宮本佳林、6月30日をもって解散するPINK CRES.に加え、ゲストの譜久村聖(モーニング娘。'21)、オープニングアクトの小片リサ(ex. つばきファクトリー)、シークレットゲストの高橋愛が出演した。

小片の「Far away」「真夜中のドア~stay with me」歌唱後にライブの幕が上がると、道重、田中、PINK CRES.、宮本がモーニング娘。「彼と一緒にお店がしたい!」、Juice=Juice「アレコレしたい!」を2曲続けて披露。アップテンポでかわいらしいトラックに乗せて6名による華やかなパフォーマンスが届けられた。続いてステージに登場した譜久村は、夏焼雅(PINK CRES.)、田中、道重とそれぞれペアで楽曲をパフォーマンス。夏焼とはBerryz工房「恋はひっぱりだこ」、田中とはモーニング娘。「The 摩天楼ショー」、道重とは自身と道重のユニット曲「好きだな君が」を歌唱してファンを楽しませた。また道重、田中と3人でモーニング娘。'16「セクシーキャットの演説」をパフォーマンスしたあと、MCで「セクシーキャットの演説」という曲名にちなみ、3人で猫に関する和やかなトークを展開。その後譜久村は1人でKANのバラード「エキストラ」をカバーし、情感豊かな歌声を会場いっぱいに響かせた。

中盤に差しかかると、道重、小林ひかる(PINK CRES.)、宮本が三人祭「チュッ! 夏パ~ティ」、宮本が自身のソロ曲「愛してるの言葉だけで」を歌唱。またPINK CRES.は、メジャー1stシングル「ルーレット」で艶やかなステージを展開した。そして田中の「Rockの定義」、道重の「OK! 生きまくっちゃえ」、田中、夏焼、二瓶有加(PINK CRES.)によるプッチモニ「BABY! 恋にKNOCK OUT!」、夏焼・宮本ペアによる黄色5「黄色いお空でBOOM BOOM BOOM」が次々と畳みかけられたあと、気だるげなイントロとともにシークレットゲストの高橋がステージへ。彼女は田中、夏焼と合流すると、3人でレゲエ調のアレンジが施された「およげ!たいやきくん」を披露した。

この「およげ!たいやきくん」のカバーは、歌唱アーティストを伏せたまま「たいやき たべたの なんで?」というユニット名義で5月からUSENなどでオンエアされていた楽曲。ユニット名は高橋、田中、夏焼の名字の1文字目から取って、「“た”いやき」「“た”べたの」「“な”んで」と命名されたという。これまで名前を伏せて楽曲を発表したことがなかったという3人は、「楽曲のオンエア後に、SNSの反応を見て『バレてるバレてる』と楽しんでいましたが、やっと発表することができました!」と喜びを口にした。

終盤では道重と田中がモーニング娘。6期メンバーの歌唱曲「私の時代!」「大きい瞳」を勢いよくパフォーマンス。また2人にPINK CRES.、宮本を加えた6人編成でBerryz工房「恋の呪縛」、さらに譜久村を交えた7人編成でモーニング娘。「ワクテカ Take a chance」が繰り出されると、会場の熱気は最高潮に。そして高橋を迎えた彼女たちは、ラストナンバーとして8人でモーニング娘。「シャボン玉」を熱唱。ダイナミックな歌声を力強く響かせ、この日の公演を締めくくった。

現在iTunes Storeでは譜久村が歌唱するKAN「エキストラ」のカバーを配信中。またYouTubeでは、「たいやき たべたの なんで?」による「およげ!たいやきくん」カバーのミュージックビデオが公開されており、iTunes Store、レコチョク、moraでは同曲の音源が配信されている。なお、「たいやき たべたの なんで?」は今後もコミカルな楽曲を発表していく予定とのことなので、ファンはお楽しみに。

「M-line Special 2021 ~Make a Wish!~」2021年6月20日 中野サンプラザホール セットリスト

<オープニングアクト>

01. Far away

02. 真夜中のドア~stay with me

<ライブ本編>

01. 彼と一緒にお店がしたい!

02. アレコレしたい!

03. 恋はひっぱりだこ

04. The 摩天楼ショー

05. 好きだな君が

06. セクシーキャットの演説

07. エキストラ

08. チュッ! 夏パ~ティ

09. 愛してるの言葉だけで

10. ルーレット

11. Rockの定義

12. OK! 生きまくっちゃえ

13. BABY! 恋にKNOCK OUT!

14. 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM

15. およげ!たいやきくん

16. 私の時代!

17. 大きい瞳

18. 恋の呪縛

19. ワクテカ Take a chance

20. シャボン玉