7月14日(水)18:30よりフジテレビ系で音楽特番「2021 FNS歌謡祭 夏」が放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾が発表された。

「2021 FNS歌謡祭 夏」では相葉雅紀(嵐)と永島優美(フジテレビアナウンサー)が司会を担当。番組にはAwesome City Club、川崎鷹也、milet、優里、緑黄色社会、韓国からTWICEが初出演する。ジャニーズグループで出演が決定したのはV6、NEWS、Kis-My-Ft2、King & Prince、Snow Manの5組。さらに木梨憲武(とんねるず)、遠藤章造(ココリコ)、狩野英孝、堀内健(ネプチューン)からなる新ユニット・木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン、EXILE、Official髭男dism、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、DISH//、乃木坂46、LiSAらもパフォーマンスを披露する。

フジテレビ系「2021FNS歌謡祭 夏」

2021年7月14日(水)18:30~22:48

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

AI / EXILE / Awesome City Club / Official髭男dism / 川崎鷹也 / Kis-My-Ft2 / 木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン / King & Prince / 倖田來未 / 郷ひろみ / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / Snow Man / DA PUMP / DISH// / TWICE / 徳永英明 / NEWS / 乃木坂46 / V6 / 三浦大知 / milet / 森高千里 / 優里 / ゆず / LiSA / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / and more