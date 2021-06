8月7日、8日、9日、14日、15日の5日間にわたり、茨城・国営ひたち海浜公園で開催される野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021」の全出演者が発表された。

1ステージ制で行われる今年の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」。最終発表で7日に櫻坂46、SUPER BEAVER、UNISON SQUARE GARDEN、8日にBiSH、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、9日にサンボマスター、10-FEET、ももいろクローバーZ、14日にKEYTALK、キュウソネコカミ、フレデリック、15日にFear, and Loathing in Las Vegas、LiSA、Little Glee Monsterが出演することが明らかになった。

公式アプリ「Jアプリ」では6月25日12:00まで、チケットの第3次先行抽選予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021

2021年8月7日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

King Gnu / Cocco/ 櫻坂46 / SUPER BEAVER / the HIATUS / 宮本浩次 / UNISON SQUARE GARDEN / WANIMA



2021年8月8日(日・祝)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / KANA-BOON / sumika / BiSH / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / YOASOBI



2021年8月9日(月・振休)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

あいみょん / サンボマスター / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / NUMBER GIRL / back number / マキシマム ザ ホルモン / ももいろクローバーZ



2021年8月14日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / フレデリック / RADWIMPS



2021年8月15日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

クリープハイプ / サカナクション / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / LiSA / Little Glee Monster