kobore「海まで」「夜空になりたくて」のMVをメンバーが監修 そのこだわりは？

東京・府中発4ピースギターロックバンドのkoboreが、6月22日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲストで登場。前回出演した際に披露したライブの感想や、6月9日リリースのニューEP『Orange』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:kobore先生は2020年8月に(ゲスト出演した際)ライブを届けてくれましたけど、1年ぶりぐらいですね。佐藤 赳(Gt.Vo):そうですね。あのときも半袖だったので……(笑)。さかた校長:僕たちは夏に会えるという(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:僕らも(パーソナリティ就任後、番組で)初めてライブを見たんですけど、すごい熱量でありがとうございました。kobore:ありがとうございました!こもり教頭:生の音を聴くとかあの空気感を味わうって……1年前は難しくなっていた時期だったんですよね。なので僕たちも聴いてくれた生徒(リスナー)にとっても特別な夜になったというか、非現実な感じがしたのを覚えていますね。さかた校長:ライブ映像がYouTubeにも上がっているんですけど、改めて観ても込み上げるものがあって。すげー熱いものを感じました。佐藤:(ライブが)久しぶりではあったので……ああやって凛々しい顔で弾いていますけど(笑)、正直やる前とかは、音が出ること自体に感動しました。kobore:わかるわ~。佐藤:シールドを差し違えていましたからね。ずっと「音な鳴らねーな~」って言っていたんですよ(笑)。伊藤克起(Dr.):昨日バンド始めたヤツみたい(笑)。全員:(笑)。伊藤:全員、マジ緊張してましたね。【kobore × SCHOOL OF LOCK!】 - 幸せ(LIVE)さかた校長:こちらは、全6曲入りとなっておりますが、どういう曲を集めたEPですか?佐藤:このままだと、僕しかしゃべらなそうなので……一番年上の安藤お願いします!(笑)。安藤太一(Gt.Cho):安藤から言わせてもらうと、とってもカラフルで楽しい1枚になってまーす!さかた校長:めちゃくちゃコンパクトにまとめてくれた(笑)。こもり教頭:それでいいのか?!(笑)。さかた校長:めちゃくちゃいい曲が集まったEPですけど、5曲目の「海まで」は、「ヨルノカタスミ」(セカンドミニアルバム『ヨル ヲ ムカエニ』に収録)の続きを書いた楽曲なんですね。ミュージックビデオも観たんですけど、キャストの方も同じで……「ヨルノカタスミ」は男性がタバコを吸うシーンから始まって、「海まで」では女性がタバコを吸うところからスタートするんですよね。佐藤:そうなんですよ。さかた校長:髪の長さとかも変わっていて、成長も見えて……途中にかすみ草が出てくるんですけど、花言葉を調べたら“幸福”と“感謝”だったから、結局別れてもお互いが感謝し合っているのかなって思ったり……。田中そら(Ba.):すごく見てくれてる……! 嬉しいですね。さかた校長:考察しまくりましたけど、いかがですか?佐藤:本当に思い通りになったというか……先に絵(映像)が浮かんでできた楽曲ではあるので、音楽の奥深さにも浸かれたような1曲が作れたかなと、自分でも思っています。さかた校長:このミュージックビデオの監修もされたんですよね?佐藤:僕がやらせていただきました。台本から何から監督と相談して、ロケハンとかも一緒に行って作りました。こもり教頭:自分の頭の中にあったものを具現化できましたか?佐藤:そうですね。作り上げられたな、仕上げられたな、という1曲ですね。kobore - 海まで (Official Video)さかた校長:そして、(2曲目に収録されている)「夜空になりたくて」のミュージックビデオの監修は、田中先生なんですよね?田中:はい、一応させてもらいました。さかた校長:これはどういう感じだったのですか?田中:おシャンティな喫茶店で、時間をかけて……。安藤:打ち合わせ場所はいいんだよ!田中:打ち合わせからいい場所でやらせてもらって、「こんなにコーヒー高いんだ!」って思いながら……(笑)。伊藤:今日は先生だから!全員:(笑)。田中:でもこの曲自体が……Aメロの歌詞とかはちょっとネガティブに聴こえるんですけど、最終的には背中を優しく押してくれるような曲だと思うんです。MVでは冒頭から途中までずっと暗いシーンが続くんですけど、曲の盛り上がりに合わせてだんだん光が差してくる感じで明るくなっていくのが、うまく表現できて良かったなと思いますね。さかた校長:楽曲を通して“全速力”というのは伝わってきたんですけど、このミュージックビデオを観て……黄昏時の世界が変わっていく感じが美しいように、人も変わっていくときが美しいんじゃないかなと。田中:さっきから考察がすごいですね(笑)。本当に美しかったです。車に女優さんが乗っているシーンがあるんですけど、監督さんに「近くにいてほしい」と言われてすぐ近くで見ていたんです。そういう現場にいるのが初めてだったんですけど、女優さんの表情がすごく綺麗で感動しちゃいました。kobore - 夜空になりたくて (Official Video)kobore は、6月25日(金)より全国9か所をまわる対バンツアー『kobore 「FULLTEN TOUR 2021」』を開催。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/