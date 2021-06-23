【NPB】2021プロ野球エキシビションマッチの試合日程一覧＜対戦カード・球…

　NPBは23日、東京五輪開催による公式戦中断期間中に行われる非公式試合「2021 プロ野球エキシビションマッチ」の試合日程を発表した。
 

 
　試合は7月27日〜8月10日まで計58試合が予定されており、一部を除き有観客での開催。試合日程、試合開始時間、収容人数が変更になる可能性がある。





【一覧】2021プロ野球エキシビションマッチの試合日程
　試合日程は、以下の通り。（※は無観客開催）

7月27日（火）
※中日　ー　西武（バンテリンドーム・17時）
オリックス　ー　ヤクルト（京セラドーム大阪・18時）
阪神　ー　ロッテ（甲子園・18時）
広島　ー　日本ハム（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク　ー　DeNA（PayPayドーム・18時）
 
7月28日（水）
※中日　ー　西武（バンテリンドーム・17時）
オリックス　ー　ヤクルト（京セラドーム大阪・18時）
阪神　ー　ロッテ（甲子園・18時）
広島　ー　日本ハム（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク　ー　DeNA（PayPayドーム・18時）
 
7月29日（木）
※中日　ー　西武（バンテリンドーム・14時）
阪神　ー　ロッテ（甲子園・18時）
 
7月30日（金）
楽天　ー　DeNA（楽天生命パーク・18時）
阪神　ー　西武（甲子園・18時）
広島　ー　ロッテ（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク　ー　ヤクルト（PayPayドーム・18時）
 
7月31日（土）
オリックス　ー　巨人（京セラドーム大阪・13時）
中日　ー　日本ハム（バンテリンドーム・14時）
楽天　ー　DeNA（楽天生命パーク・18時）
阪神　ー　西武（甲子園・18時）
広島　ー　ロッテ（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク　ー　ヤクルト（PayPayドーム・18時）
 
8月1日（日）
中日　ー　日本ハム（バンテリンドーム・13時）
オリックス　ー　巨人（京セラドーム大阪・13時）
楽天　ー　DeNA（楽天生命パーク・17時）
阪神　ー　西武（甲子園・18時）
※広島　ー　ロッテ（マツダスタジアム・18時）
 
8月3日（火）
楽天　ー　ヤクルト（楽天生命パーク・18時）
※中日　ー　ロッテ（バンテリンドーム・18時）
オリックス　ー　阪神（京セラドーム大阪・18時）
広島　ー　西武（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク　ー　巨人（PayPayドーム・18時）
 
8月4日（水）
日本ハム　ー　DeNA（函館・13時）
※中日　ー　ロッテ（バンテリンドーム・17時）
楽天　ー　ヤクルト（楽天生命パーク・18時）
オリックス　ー　阪神（京セラドーム大阪・18時）
広島　ー　西武（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク　ー　巨人（PayPayドーム・18時）
 
8月5日（木）
日本ハム　ー　DeNA（函館・13時）
※中日　ー　ロッテ（バンテリンドーム・14時）
ソフトバンク　ー　巨人（PayPayドーム・18時）
 
8月6日（金）
日本ハム　ー　DeNA（函館・13時）
※中日　ー　ロッテ（バンテリンドーム・14時）
オリックス　ー　阪神（京セラドーム大阪・18時）
 
8月8日（日）
日本ハム　ー　巨人（函館・13時）
オリックス　ー　DeNA（京セラドーム大阪・13時）
中日　ー　西武（バンテリンドーム・14時）
楽天　ー　阪神（楽天生命パーク・17時）
ロッテ　ー　ヤクルト（ZOZOマリン・17時）
 
8月9日（月）
日本ハム　ー　巨人（函館・13時）
オリックス　ー　DeNA（京セラドーム大阪・13時）
中日　ー　西武（バンテリンドーム・14時）
楽天　ー　阪神（楽天生命パーク・17時）
ロッテ　ー　ヤクルト（ZOZOマリン・17時）
広島　ー　ソフトバンク（マツダスタジアム・18時）
 
8月10日（火）
※中日　ー　西武（バンテリンドーム・14時）
楽天　ー　阪神（楽天生命パーク・18時）
広島　ー　ソフトバンク（マツダスタジアム・18時）