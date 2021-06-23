【NPB】2021プロ野球エキシビションマッチの試合日程一覧＜対戦カード・球…

NPBは23日、東京五輪開催による公式戦中断期間中に行われる非公式試合「2021 プロ野球エキシビションマッチ」の試合日程を発表した。
試合は7月27日〜8月10日まで計58試合が予定されており、一部を除き有観客での開催。試合日程、試合開始時間、収容人数が変更になる可能性がある。
【一覧】2021プロ野球エキシビションマッチの試合日程
試合日程は、以下の通り。（※は無観客開催）
7月27日（火）
※中日 ー 西武（バンテリンドーム・17時）
オリックス ー ヤクルト（京セラドーム大阪・18時）
阪神 ー ロッテ（甲子園・18時）
広島 ー 日本ハム（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク ー DeNA（PayPayドーム・18時）
7月28日（水）
※中日 ー 西武（バンテリンドーム・17時）
オリックス ー ヤクルト（京セラドーム大阪・18時）
阪神 ー ロッテ（甲子園・18時）
広島 ー 日本ハム（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク ー DeNA（PayPayドーム・18時）
7月29日（木）
※中日 ー 西武（バンテリンドーム・14時）
阪神 ー ロッテ（甲子園・18時）
7月30日（金）
楽天 ー DeNA（楽天生命パーク・18時）
阪神 ー 西武（甲子園・18時）
広島 ー ロッテ（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク ー ヤクルト（PayPayドーム・18時）
7月31日（土）
オリックス ー 巨人（京セラドーム大阪・13時）
中日 ー 日本ハム（バンテリンドーム・14時）
楽天 ー DeNA（楽天生命パーク・18時）
阪神 ー 西武（甲子園・18時）
広島 ー ロッテ（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク ー ヤクルト（PayPayドーム・18時）
8月1日（日）
中日 ー 日本ハム（バンテリンドーム・13時）
オリックス ー 巨人（京セラドーム大阪・13時）
楽天 ー DeNA（楽天生命パーク・17時）
阪神 ー 西武（甲子園・18時）
※広島 ー ロッテ（マツダスタジアム・18時）
8月3日（火）
楽天 ー ヤクルト（楽天生命パーク・18時）
※中日 ー ロッテ（バンテリンドーム・18時）
オリックス ー 阪神（京セラドーム大阪・18時）
広島 ー 西武（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク ー 巨人（PayPayドーム・18時）
8月4日（水）
日本ハム ー DeNA（函館・13時）
※中日 ー ロッテ（バンテリンドーム・17時）
楽天 ー ヤクルト（楽天生命パーク・18時）
オリックス ー 阪神（京セラドーム大阪・18時）
広島 ー 西武（マツダスタジアム・18時）
ソフトバンク ー 巨人（PayPayドーム・18時）
8月5日（木）
日本ハム ー DeNA（函館・13時）
※中日 ー ロッテ（バンテリンドーム・14時）
ソフトバンク ー 巨人（PayPayドーム・18時）
8月6日（金）
日本ハム ー DeNA（函館・13時）
※中日 ー ロッテ（バンテリンドーム・14時）
オリックス ー 阪神（京セラドーム大阪・18時）
8月8日（日）
日本ハム ー 巨人（函館・13時）
オリックス ー DeNA（京セラドーム大阪・13時）
中日 ー 西武（バンテリンドーム・14時）
楽天 ー 阪神（楽天生命パーク・17時）
ロッテ ー ヤクルト（ZOZOマリン・17時）
8月9日（月）
日本ハム ー 巨人（函館・13時）
オリックス ー DeNA（京セラドーム大阪・13時）
中日 ー 西武（バンテリンドーム・14時）
楽天 ー 阪神（楽天生命パーク・17時）
ロッテ ー ヤクルト（ZOZOマリン・17時）
広島 ー ソフトバンク（マツダスタジアム・18時）
8月10日（火）
※中日 ー 西武（バンテリンドーム・14時）
楽天 ー 阪神（楽天生命パーク・18時）
広島 ー ソフトバンク（マツダスタジアム・18時）
NPBは23日、東京五輪開催による公式戦中断期間中に行われる非公式試合「2021 プロ野球エキシビションマッチ」の試合日程を発表した。