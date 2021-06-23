アニメ「戦乙女の食卓II」が、7月18日より放送・配信されることが明らかに。予告PVも公開された。
「戦乙女の食卓II」はmiHoYoが開発するゲームアプリ「崩壊3rd」を原作にしたスピンオフショートアニメ「戦乙女の食卓」の続編。「崩壊3rd」で活躍する戦乙女（ヴァルキリー）の少女たちを中心に、ゲーム本編とは異なるオリジナルストーリーが展開される。
BS日テレでは7月18日より毎週日曜日24時30分に放送、GYAO!と「崩壊3rd」公式YouTubeチャンネルでは7月18日より毎週日曜日25時に配信。オープニング主題歌は古賀葵演じるロザリア・アリーン、芹澤優演じるリリア・アリーン「私の天命」、エンディング主題歌は田村ゆかり演じるテレサ・アポカリプス「あなたとの約束」に決定した。
アニメ「戦乙女の食卓II」
放送情報
BS日テレ：2021年7月18日（日）より毎週日曜日24:30～24:45
※放送日時は予告なく変更になる可能性あり。
配信情報
GYAO!、崩壊3rd公式YouTubeチャンネル：2021年7月18日（日）より毎週日曜日25:00～
※配信日時は予告なく変更になる可能性あり。
スタッフ
原作：miHoYo
監督：武市直子、 孫猛
プロデューサー：潘加貝、 陸星程、 孫猛、 吉田昇央
キャラクターデザイン：nuki、 袁森茂
総作画監督：西田美弥子、 鈴木春香
美術監督：成瑩
色彩設計：艾悠悠
撮影監督：竹花祐介（トムス・フォト（T.D.F））
音響監督：郭川
音響制作：サウンドインスタジオ
音楽：HOYO-MiX（miHoYo）
オープニング主題歌：ロザリア・アリーン、リリア・アリーン「私の天命」
エンディング主題歌：テレサ・アポカリプス「あなたとの約束」
アニメーション製作：miHoYoAnime、 震雷動畫、 BLADE
キャスト
キアナ・カスラナ役：釘宮理恵
雷電芽衣役：沢城みゆき
ブローニャ・ザイチク役：阿澄佳奈
無量塔姫子役：田中理恵
テレサ・アポカリプス役：田村ゆかり
フカ役：高山みなみ
八重桜役：佐倉綾音
カレン・カスラナ役：水樹奈々
ロザリア・アリーン役：古賀葵
リリア・アリーン役：芹澤優
リタ・ロスヴァイセ役：悠木碧
デュランダル役：能登麻美子
(c)miHoYo Inc.