プライム1スタジオよりぬいぐるみみたいな「ハーレイ・クイン」登場♪

ぬいぐるみのようで、そうでないコレクタブルフィギュア ”Cutie1” に映画『スーサイド・スクワッド』より、”ハーレイ・クイン” がやってきた! とってもプリティな思わず抱きしめたくなる「ハーレイ・クイン」をお手元で楽しもう!



ぬいぐるみのようで、そうでないコレクタブルフィギュア ”Cutie1” 。

一見柔らかそうな見た目としっかりとした感触のギャップがかつてない「cute」(かわいさ)で人気のアイテムに、新キャラクターがやってきた!



大ブームを巻き起こしたぶっ飛び悪カワキャラクター、映画『スーサイド・スクワッド』より、”ハーレイ・クイン” がCutie1スタイルで登場する。



特徴的なピンクと青のグラデーションヘアはもちろん、赤と青のツートンカラーの衣装もCutie1スタイルで再現。

首や腕のアクセサリーなども可愛い仕上がりに!



商品サイズは全高12cm、受注は2021年6月23日〜8月23日までとなっている。

商品のお届けは2022年2月を予定している。

価格は5500円(税込)。



キュートな「ハーレイ・クイン」をぜひお手元で飾って楽しんでみてね!



☆商品イメージをみる(写真12点))>>>



SUICIDE SQUAD and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s21)