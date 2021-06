『ゴジラvsコング』劇場グッズをゴジラ・ストアで特別販売！

2021年7月2日(金)より公開となる映画『ゴジラvsコング』を記念して、7月9日(金)より『ゴジラvsコング』劇場グッズがゴジラ・ストア(Tokyo、Osaka、通販サイト)で特別販売されることが決定。さらに、オリジナルステッカーがもらえる映画半券キャンペーンも実施決定した。



1954年の第1作目公開以降、国内29作品、アニメーション3作品、ハリウッド版3作品を含めた、計35作品のゴジラシリーズを制作し公開してきた<ゴジラ>。

本年4月のTVアニメシリーズ『ゴジラS.P<シンギュラポイント>』の放送開始や、7月2日(金)にはゴジラシリーズとして36本目であり、ハリウッド版の第4作目にあたる『ゴジラvsコング』の公開が控えるなど、話題の途切れることの無い<ゴジラ>は増々進化し続けている。



この度、7月2日(金)より全国公開となる映画『ゴジラvsコング』の劇場グッズの発売が決定!

フィギュアと背景をセットにしたジオラママスコットや、アクリルスタンドコレクション、Tシャツやエコバッグ、フェイスタオルなど全29種37商品、映画館のストアで7月2日(金)の発売をもって全貌が明らかになる。



そして、7月9日(金)からは、ゴジラ・ストアTokyo、ゴジラ・ストアOsaka、ゴジラ・ストア(通販サイト)にて特別に販売されることが決定!



また、ゴジラ・ストアTokyo、ゴジラ・ストアOsakaでは、店内商品を購入の際、全国の『ゴジラvsコング』上映劇場で映画を鑑賞した映画半券(座席指定券)を提示した方にキャンペーンオリジナルステッカーをプレゼントする映画半券キャンペーンを実施する。



映画公開に向け益々の盛り上がりを見せる<ゴジラ>の今後にも乞うご期待!



