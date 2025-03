ピックアップとは？　日本語と英語の意味の違い

「ピックアップ」という言葉を、日常的に使っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、「ピックアップ」は間違った意味合いで使いがちな言葉であり、特に海外の人には伝わらないことも。

今回は、「ピックアップ」の意味と使う時の注意点を解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

何気なく使っている「ピックアップ」という言葉ですが、実は複数の意味を持っており、間違って使うと意味が正しく伝わらないことも。

そこでまず、日本語や英語における「ピックアップ」の意味についてチェックしていきましょう。

「ピックアップ」の語源は、英語の「pick up」という表現で、「拾う」「持ち上げる」という意味です。

そのため、日本語の「ピックアップ」も、落ちているものを拾ったり、家具を持ち上げたりする場面で使われることがあります。

ビジネスシーンで「ピックアップ」といわれた場合、「選出」を意味することが多いです。

「複数のものの中からいくつか選ぶ」という意味で、「相手の好きそうなお土産をいくつかピックアップしておいて」というように使われます。

また、「ピックアップ」の対象はものだけでなく、人やデータなど、数えられるものなら全てが対象です。

「ピックアップ」は、人を拾うといったニュアンスから「車で迎えに行く」という意味で使われることもあります。

この場合の「ピックアップ」はビジネスシーンでも使用され、駅から会社までの移動手段がない時に「ピックアップしてください」とお願いすることも。

また「ピックアップ」は、「拾う=車に乗せる」という意味を持っているため、「車でピックアップ」という使い方をしない点に注意してくださいね。

英語では床に落ちているゴミを拾うことを「Pick up the trash」と表現するなど、「物を拾って片付ける・整理する」という意味で「ピックアップ」を使います。

・pick up the trash.(ゴミを拾って)

物を買う時にも「ピックアップ」を使います。特に、誰かに「買ってきてほしい」と伝える時によく使用します。

・Can you pick up some beer on your way home?(帰りにビールを買ってきてくれませんか?)