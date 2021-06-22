新海誠監督作品「言の葉の庭」の美術画集の発売を記念した特別企画「新海誠4作品一挙祭り！」が、画集の発売と同日の6月24日より、ABEMAアニメ2チャンネルで行われる。

特別企画では「言の葉の庭」のほか、「雲のむこう、約束の場所」「秒速5センチメートル」「星を追う子ども」の計4作品を2回にわたって一挙放送。4作品は放送終了後も6月30日まで無料視聴が可能だ。

併せて「新海誠監督作品 言の葉の庭 美術画集」が当たるTwitterキャンペーンも開催。ABEMAアニメ公式Twitter（@Anime_ABEMA）およびABEMA公式Twitter（@ABEMA）をフォローし、ABEMAアニメ公式Twitterに投稿されたキャンペーンツイートをRTした人の中から抽選で5人にプレゼントされる。期間は本日6月22日から24日まで。

特別企画「新海誠4作品一挙祭り！」

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

「星を追う子ども」

放送日時：2021年6月24日（木）6:30～、 24:45～

「雲のむこう、約束の場所」

放送日時：2021年6月24日（木）8:55～、23:05～

「秒速5センチメートル」

放送日時：2021年6月24日（木）10:35～、21:55～

「言の葉の庭」

放送日時：2021年6月24日（木）11:45～、21:00～

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