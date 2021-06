スヌーピーやミッキーなど11種！ 洗えるポーチ『キャランドリン』

サンスターは、洗濯機にそのまま入れて洗えるポーチ『ChaLaundrin(キャランドリン)』2サイズ全11種を、2021年6月下旬より順次発売する。



本商品は、汗を拭いたり手を洗ったりして濡れたハンカチを収納することで、濡れたハンカチがカバンや中身と直接的な接触を無くすだけでなく、ランドリーポーチとして、そのまま洗濯機に入れて洗うこともできるポーチ。マスクや下着など、他の洗濯物と小分けして洗いたい時にも便利なアイテムだ。



二重メッシュ生地で下着などのデリケートな洗濯物が傷つきにくく、専用ゴムカバーにポーチのファスナーを収納すると、他の洗濯物を傷つけることもない。ポーチ裏面には干す際に便利な引っ掛けられるテープも付属している。





ラインアップは、ディズニー ミッキー、ディズニー プー、ポチャッコ、ポムポムプリン、スヌーピー、スヌーピー ジョー・クール、スヌーピー チャーリー・ブラウン、バーバパパの全8種だ。



さらに、様々なシーンで活躍するBigサイズも登場!

ヨガ・ジム・プール・日帰り温泉・旅行・出張など、様々な濡れた・汚れた衣類(Tシャツや下着など)の持ち歩きシーンで活躍! 取手付きで、バッグとしてそのまま持ち歩くことも可能だ。





Bigサイズのラインアップはスヌーピー、ジョー・クール、チャーリー・ブラウンの全3種となっている。



