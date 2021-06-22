ROTH BART BARON、”蘇生”を歌う新曲リリース＆MV公開

ROTH BART BARONが2021年6月23日に新曲「鳳と凰」をデジタルリリース。堀田英仁監督が手がけたMVも同日の21時に公式You Tubeチャンネルにてプレミア公開する。
本作はROTH BART BARONだからこそ描けた蘇生・復活・祝福の歌。出口の見えない現実と向き合い、もがきながら生きる我々にとっての”道標”を指し示そうと、大きな一歩を踏み出した楽曲となっている。アートワークは三船雅也本人によるもので、5月に開催されたBlue Note Tokyo公演が偶然自身の誕生日と重なり、会場でファンから贈られた花束を撮影・デジタル加工して仕上げたもの。本作発表を記念して、ジャケットをモチーフとした写真転写によるバンドTシャツを２カラーで発売する。また、7月23日に新木場USEN STUDIO COASTで開催される総勢15人のミュージシャンが参加する「BEAR NIGHT2」のアートワークをデザインしたバンドタオルが本日よりTHE ROTH STOREにてプレオーダー・スタートした。
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さらに、新たな試みとして「ALL STREAMING PROJECT 2021」を展開している。この秋にリリース予定の新作アルバムのプリプロやレコーディング等、制作過程のほぼ全てを生配信するプロジェクトを全14回、100時間超えのプログラムで配信・アーカイブ中。サウンドメイクや曲作りの手法、ヴォーカル録音の様子まで、その楽曲が誕生するその瞬間に立ち会うことができる。
＜リリース情報＞
ROTH BART BARON
『鳳と凰』
配信日：2021年6月23日（水）
配信URL：https://ssm.lnk.to/FaH
THE ROTH STORE：https://roth.theshop.jp/
＜イベント情報＞
「ROTH BART BARON ”BEAR NIGHT ２”」
2021年7月23日（金・祝）＠東京・USEN STUDIO COAST
時間：OPEN 16:30 / START 17:30
料金：
【スタンディング】
Sエリア：5,000円 残りわずか
Aエリア：4,000円
Bエリア：3,000円
【椅子指定席】
SS 1階・椅子席指定席：6,000円 Sold Out
S 2階・椅子席指定席：5,000円 Sold Out
e+ / ぴあ / LOWSON：
https://www.rothbartbaron.com/bearnight2
【ミュージシャン】
ROTH BART BARON
三船雅也（vo/gt）
西池達也（key）
岡田拓郎（gt）
西田修大（gt）
Marty Holoubek（ba）
工藤明（dr）
ermhoi（key）
竹内悠馬（tp）
須賀裕之（tb）
大田垣正信（tb）
【Guest】
HANA
原田郁子
小西遼
Seiho
水野蒼生
「ROTH BART BARON ALL STREAMING PROJECT 2021~6th album in progress~」
概要：6th Album Recording を全配信、2021年に紡ぐ新作アルバムレコーディングの軌跡を、サウンドの秘密を全公開！！
Powered by ABANK, 御茶ノ水RITTOR BASE, 芸森スタジオ
特設web：https://www.rothbartbaron.com/allstreamingproject2021
ROTH BART BARON 公式HP：https://www.rothbartbaron.com/
ROTH BART BARONが2021年6月23日に新曲「鳳と凰」をデジタルリリース。堀田英仁監督が手がけたMVも同日の21時に公式You Tubeチャンネルにてプレミア公開する。