ROTH BART BARON、”蘇生”を歌う新曲リリース＆MV公開

ROTH BART BARONが2021年6月23日に新曲「鳳と凰」をデジタルリリース。堀田英仁監督が手がけたMVも同日の21時に公式You Tubeチャンネルにてプレミア公開する。



本作はROTH BART BARONだからこそ描けた蘇生・復活・祝福の歌。出口の見えない現実と向き合い、もがきながら生きる我々にとっての”道標”を指し示そうと、大きな一歩を踏み出した楽曲となっている。アートワークは三船雅也本人によるもので、5月に開催されたBlue Note Tokyo公演が偶然自身の誕生日と重なり、会場でファンから贈られた花束を撮影・デジタル加工して仕上げたもの。本作発表を記念して、ジャケットをモチーフとした写真転写によるバンドTシャツを2カラーで発売する。また、7月23日に新木場USEN STUDIO COASTで開催される総勢15人のミュージシャンが参加する「BEAR NIGHT2」のアートワークをデザインしたバンドタオルが本日よりTHE ROTH STOREにてプレオーダー・スタートした。



さらに、新たな試みとして「ALL STREAMING PROJECT 2021」を展開している。この秋にリリース予定の新作アルバムのプリプロやレコーディング等、制作過程のほぼ全てを生配信するプロジェクトを全14回、100時間超えのプログラムで配信・アーカイブ中。サウンドメイクや曲作りの手法、ヴォーカル録音の様子まで、その楽曲が誕生するその瞬間に立ち会うことができる。





<リリース情報>







ROTH BART BARON

『鳳と凰』



配信日:2021年6月23日(水)

配信URL:https://ssm.lnk.to/FaH

THE ROTH STORE:https://roth.theshop.jp/



<イベント情報>



「ROTH BART BARON ”BEAR NIGHT 2”」



2021年7月23日(金・祝)@東京・USEN STUDIO COAST

時間:OPEN 16:30 / START 17:30

料金:

【スタンディング】

Sエリア:5,000円 残りわずか

Aエリア:4,000円

Bエリア:3,000円

【椅子指定席】

SS 1階・椅子席指定席:6,000円 Sold Out

S 2階・椅子席指定席:5,000円 Sold Out

e+ / ぴあ / LOWSON:

https://www.rothbartbaron.com/bearnight2

【ミュージシャン】

ROTH BART BARON

三船雅也(vo/gt)

西池達也(key)

岡田拓郎(gt)

西田修大(gt)

Marty Holoubek(ba)

工藤明(dr)

ermhoi(key)

竹内悠馬(tp)

須賀裕之(tb)

大田垣正信(tb)

【Guest】

HANA

原田郁子

小西遼

Seiho

水野蒼生



「ROTH BART BARON ALL STREAMING PROJECT 2021~6th album in progress~」



概要:6th Album Recording を全配信、2021年に紡ぐ新作アルバムレコーディングの軌跡を、サウンドの秘密を全公開!!

Powered by ABANK, 御茶ノ水RITTOR BASE, 芸森スタジオ

特設web:https://www.rothbartbaron.com/allstreamingproject2021



ROTH BART BARON 公式HP:https://www.rothbartbaron.com/