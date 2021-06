「EJ My Girl Festival 2021」2日目に内田真礼、大橋彩香、富田美憂、南條愛乃が登場

新感覚の女性声優フェス「EJ My Girl Festival 2021」が6月19日(土)、20日(日)の2日間にわたり、千葉・舞浜アンフィシアターで開催された。今回は2日目20日のオフィシャルレポートをお届けする。



* * *



2日目は内田真礼、大橋彩香、富田美憂、南條愛乃の4名。TVアニメ『SSSS.DYNAZENON』のエンディングテーマ「ストロボメモリー」は情感豊かに歌いあげるなど、多彩な表情を見せつけた内田真礼は、素顔の自分について「忙しない。休日でもスケジュールを詰め込まないとイヤな性格」とコメント。また、「最近は踊りたい欲が上がっている」と意外な一面を見せてファンを驚かせた。





続いて登場した富田美優は、自身も出演したTVアニメ『無能なナナ』のオープニングテーマ「Broken Sky」の歌い出しから独特のダークで不穏なムードを作り上げると、観客のペンライトの色を統一することで生のライブならではの一体感を生み出した。パーソナルな自分については、「どちらかと言えば陰キャ。…陽キャの皮を被った陰キャ」と吐露。さらに、愛犬・こはくのシャンプーから2週間くらい経ったお腹の匂いを吸うのが好きという秘密も暴露しつつ、愛犬について、「ずば抜けて顔がいいです」と胸を張った。





この日の朗読劇では天使役を務めた南條愛乃がアドリブで爆笑をさらった。前日は芹澤が自分の名前を入れた箇所を「茅野愛衣ちゃんそっくりの愛らしいルックスの天使」と語ると、ピザ配達員役の富田は「天使と死神」というセリフを「茅野愛衣さんと死神…」とアドリブで対応。さらに、南條が「年とると、どんどんしんどいこと増えていくから」というセリフをあえて平坦に繰り返して読み上げると、最年長出演者となる彼女に観客からは大きな拍手がわき起こった。



続く、大橋彩香は2人の女性ダンサーとともに満面の笑みでステージに上がり、TVアニメ『可愛ければ変態でも好きになってくれますか?』のオープニング主題歌「ダイスキ。」などで歌のパワーをダイレクトに表現。トークコーナーでは「最近、料理を始めました。オムライス、焼きそば、チャーハン、豚丼を作ってます」と語ると、向井は「男料理感がありますね」と返し、さらに、さつまいものサラダが何度作ってもうまくいかず、ガシガシのさつまいもを日々かじっていることも判明した。





2日間の大トリを担ったのは、声優デビュー15年、ソロデビュー9年目を迎えた南條愛乃。オーガニックの白いワンピース姿の彼女は、“光”をテーマにした楽曲を持ち寄り、劇場アニメ『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー』のエンディングテーマであるバラード「涙流るるまま」などをドラマチックに歌唱。ライブ後のトークコーナーでは、「私、何もしないができるんです」と誇り、一日ベッドで過ごす休日のルーティーンも披露。デリバリーを頼んだ際も、誰とも顔を合わさないように玄関のドアの隙間からお弁当を受け取る様子を実践すると、向井からは「ほぼニートじゃないですか」とツッコミが。南條が「ニートに片足、思い切り突っ込んでます」とこぼすなど、ユーモアを交えたトークで会場を大きく沸かせた。



カバーコーナーでは、富田は「カラオケでよく歌っている大好きな曲」というEGOISTの「Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜」で観客に愛を送り、大橋は「声優を目指し始めた頃によく聞いていた」と語るGirls Dead Monsterの「Little Braver」でパワーを送った。内田はゲーム「FINAL FANTASY X-2」のテーマソングで倖田來未の「real Emotion」について「声優を目指すきっかけを与えてくれた曲で、人生の節目に聞くと、いつも当時の気持ちが蘇る」と振り返り、南條はTVアニメ『シャーマンキング』の2001年版のオープニングテーマで、林原めぐみの「Over Soul」に対して、「学生時代にカラオケでよく歌ってた」とコメント。その言葉に同意するかのように深く頷きながら一緒に盛り上げっている人が多く見受けられた選曲だった。





そして、両日ともに最後に出演者全員で再登壇し、イベント会場で先行販売されていた『EJ My Girl Festival 2021』開催記念・特別限定号の撮影時のオフショット映像をバックに、各日4人でTVアニメ『のんのんびより りぴーと』のエンディングテーマ「おかえり」を歌い継ぎ、優しく温かいてアットホームな雰囲気を生み出した。紙吹雪が舞う中で、声優/歌手/一人の女性としての魅力が多角的に味わえるフェスは締めくくられた。



なお、終演後には、「EJ My Girl Festival」第2回の開催が緊急告知され、観客からは大きな拍手が巻きこった。「EJ My Girl Festival 2022」は、2022年3月5日(土)・6日(日)に同じく舞浜アンフィシアターで開催予定となっている。



▽SETLIST

DAY2(2021.6.20)

<内田真礼>

01. 創傷イノセンス

02. ハートビートシティ

03. +INTERSECT+

04. ストロボメモリー

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

<富田美憂>

05. Broken Sky

06. Ageha Twilight

07. ジレンマ

08. Letter

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

オリジナル朗読劇「memento」

<大橋彩香>

09. YES!!

10. ダイスキ。

11. HOWL

12. START DASH

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

<南條愛乃>

13. 涙流るるまま

14. 新世界

15. simple feelings

16. 光のはじまり

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

<My Choice>>

17. Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 / 富田美憂

18. Little braver / 大橋彩香

19. real Emotion / 内田真礼

20. Over Soul / 南條愛乃

21. おかえり / 内田・大橋・富田・南條