女性声優フェス「EJ My Girl Festival 2021」初日に伊藤美来、斉藤朱夏、芹澤優、東山奈央が登場

新感覚の女性声優フェス「EJ My Girl Festival 2021」が6月19日(土)、20日(日)の2日間にわたり、千葉・舞浜アンフィシアターで開催された。今回は初日19日のオフィシャルレポートをお届けする。



* * *



初開催となる「EJ My Girl Festival 2021」は、女性声優たちの素顔に迫るビジュアルブック「My Girl」の刊行5周年を記念し、昨年新たに立ち上がったアニソンフェス「EJ ANIME MUSIC FESTIVAL」とコラボしたライブイベント。



ライブパフォーマンスや“素顔”をテーマにしたトークコーナーに加えて、オリジナル脚本による朗読劇や出演者自身が選曲した一夜限りのカバーコーナーも設けられ、声優/アーティストの魅力を多方面から堪能できるプレミアムな内容となっていた。なお、本イベントは音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを遵守して開催された。



初日は伊藤美来、斉藤朱夏、芹澤優、東山奈央の4名が登場。トップバッターを務めた東山奈央は、最新ミニアルバム『off』に収録された「グー」などを披露し、いきなり観客のテンションを高め、MC・天津 向を交えてのトークコーナーでは、「休日の空いた時間はスキルアップに充てたい」とストイックな姿勢を見せ、「顧客満足度を考えてます!」とアピール。





TVアニメ『俺を好きなのはお前だけかよ!』のオープニングテーマ「パパパ」でライブをスタートさせた斉藤朱夏はロックなステージングを展開。ライブ後に感想を求められた彼女は「有観客のフェスが初めてなので、とても緊張しました」とホッとした表情を見せ、「素顔の自分はめんどくさがりで飽き性。割と適当で雑なザ・末っ子です」と明かした。





東山・斉藤のライブ後は、シンガー・TRUEによるゴスペルナンバー「memento」を題材に、本イベントのために脚本・小玉励が書き下ろした朗読劇のコーナー。主人公のOL(東山奈央)、天使(芹澤優)、死神(伊藤美来)、ピザ屋でバイト中の占い師(斉藤朱夏)というそれぞれのキャラクターに自身の個性を加えて演じ、見事な掛け合いを披露。



会場内が大きな拍手で包まれる中、朗読劇のアドリブで「芹澤優ちゃんそっくりの愛らしいルックスの天使」と自己紹介していた芹澤優は、TVアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω』のオープニングテーマ「EVERYBODY! EVERYBODY!」やエンディングテーマ「YOU YOU YOU」といった激しいダンストラックをキュートな笑顔を崩さずにエネルギッシュにパフォーマンス。初めて観た人でも一瞬で惹きつけられてしまうような魅力を放つステージを行った彼女は、ライブ後のトークコーナーで「ついついやめられないことは?」という質問に「めっちゃ前髪を触っちゃう」と即答。向井とのトーク中は触らない約束を交わした次の瞬間にはもう前髪に手を持っていってしまい、観客からはマスク越しの笑い声が起こった。





ラストを飾った伊藤美来は「(イベントやフェスの)最後を任せてもらえる日が来るとは想像もしてませんでした。自分の出番が来るまでドキドキしていました」と笑顔で語り、女性ダンサーとともに、TVアニメ『戦闘員、派遣します!』のオープニングテーマ「No.6」などをパフォーマンス。トークコーナーでは「周囲の大人たちに向けて、自分の好きなものを蒔く」ことの大切さを語り、「最近はうにより、サーモンやネギトロが好きです」と“好きな食べ物”を蒔いてステージを後にした。



そして、この日限りのカバーコーナー「My Choice」では、芹澤が「私の原点」だというTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』のオープニングテーマ「Super Driver」で観客を沸かせ、斉藤はコロナ禍で落ち込んでいる時に背中を押してもらったというサンボマスター「できっこないを やらなくちゃ」を熱唱。



伊藤はTVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』のオープニングテーマ「fantastic dreamer」でキラキラの笑顔を見せ、東山は『カードキャプターさくら』の3期オープニングテーマでレーベルの先輩でもある坂本真綾「プラチナ」の込められたメッセージを真っ直ぐに伝えるなど、出演者それぞれが強く影響を受けた1曲を披露。今回はオンラインでの配信がされていないため、会場に集まった観客だけが味わえる、まさにスペシャルな時間となっていた。





【写真】「EJ My Girl Festival 2021」初日公演の模様【6点】



【あわせて読む】「EJ My Girl Festival 2021」2日目のレポートはこちらから

▽SETLIST

DAY1(2021.6.19)

<東山奈央>

01. イマココ

02. 灯火のまにまに

03. グー

04. 群青インフィニティ

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

<斉藤朱夏>

05. パパパ

06. Your Way My Way

07. しゅしゅしゅ

08. セカイノハテ

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

オリジナル朗読劇「memento」

<芹澤優>

09. EVERYBODY! EVERYBODY!

10. YOU YOU YOU

11. デビきゅー

12. 最悪な日でもあなたが好き。

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

<伊藤美来>

13. Shocking Blue

14. all yours

15. 閃きハートビート

16. No.6

※素顔を知るほど、好きになるトークコーナー

<My Choice>

17. Super Driver / 芹澤優

18. できっこないを やらなくちゃ / 斉藤朱夏

19. fantastic dreamer / 伊藤美来

20. プラチナ / 東山奈央

21. おかえり / 伊藤・斉藤・芹澤・東山