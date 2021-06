SUPERBEAVER・渋谷龍太 SOL!にサプライズで登場「メンバーもさっき知った」

SUPERBEAVERのボーカル・渋谷龍太さんが、6月21日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭、リスナーとともに、7月7日(水)発売のニューシングル『名前を呼ぶよ』を聴きました。番組では『名前を呼ぶよ』の初フルオンエアを以前から告知していたのですが、校長と教頭が楽曲の紹介をしようとしたところに渋谷さんがサプライズで登場。驚いた様子のまま3人のトークが展開されました。さかた校長:SUPERBEAVER先生の新曲が、待ち遠しい生徒(リスナー)がたくさんいる。こもり教頭:そうですね~。さかた校長:(この楽曲が主題歌となっている映画)『東京リベンジャーズ』もめちゃくちゃ面白い話だから…………おぉ~!?!?!?こもり教頭:……アブね~(笑)。2秒後にBEAVER先生の話をしようと思ったら、本人来た……(笑)。さかた校長:ちょ……名前言ってもらっていいですか?!渋谷:SUPERBEAVER・ボーカルの渋谷龍太です! よろしくお願いします!!さかた校長:……びっくりしたぁ。こもり教頭:びっくりだなぁ。渋谷:びっくりしてくれて良かったです(笑)。本当に急きょ来ました!さかた校長:はい!渋谷:今日、TOKYO FMで別の収録があったんですよ。それで今日は、SCHOOL OF LOCK! で初解禁があるから「よろしくお願いします!」って言いに行ったんですね。そしたら、今日はゲストの方が誰もいないって聞いて、「僕、どうっすか?!」という話を……(笑)。さかた校長:マジっすか?! 嬉しすぎるな!こもり教頭:嬉しいなあ。さかた校長:生徒もめちゃくちゃびっくりしていると思いますけど……オレ達には知らせてくれてもいいのに! なんでオレ達に内緒なん?!こもり教頭:僕らも知らなかったからなぁ。渋谷:(笑)。オレ以外の3人のメンバーも、さっき知ったんですよ。「出てくるね」って(笑)。さかた校長:マジっすか?!(笑)。いやー嬉しい! じゃあ一緒に、初オンエアを聴こう!さかた校長:(オンエア後)聴きながらずっと名前を呼べる大切な人たちの顔が浮かんだんだけど、その中には生徒たちもいて……この学校だけの特別なラジオネームで呼んでいて、僕たちのことも校長、教頭、渋谷先生と呼び掛けてくれる、この特別なつながりも出会ったからなんですよね。渋谷:うんうん。さかた校長:今日は渋谷先生がサプライズで来てくれて、生徒と一緒に聴けたというこの出会いが……ありがとうございますっ!渋谷:こちらこそです……マジでマジで。今の時間、すごく嬉しかった。生徒のみんなは、校長と教頭が曲かかっている時間に何をしているか知らないじゃないですか。さかた校長:そうですね。渋谷:2人が真剣に音楽を聴いてくれている姿をずっと見ていて……。こもり教頭:なんか恥ずかしい……(笑)。渋谷:自分たちが大切に作ったものを、2人がちゃんと受け止めてくれて……その姿勢まで電波に乗っているな、って気がしたのよ。自分もスタジオの中でイヤホンをして聴いているけど、聴こえ方が全然違ったんだよね。さかた校長:お~。渋谷:新しい“グっとキカタ”というか……なんか、感動するわ! と思って(笑)。こもり教頭:いや~嬉しい! 僕も聴いていて改めて思いましたけど、BEAVER先生の曲好きだわ~。すげーいい曲!渋谷:ありがとうございます(笑)。さかた校長:オイ、気をつけろ! 愛ゆえにタメ口になっているぞ!こもり教頭:いい曲作るよね(笑)。さかた校長:オイっ!渋谷:いい曲作ったろ?!(笑)。こもり教頭:わかるわかる!さかた校長:生徒のみんなもいきなりのサプライズで心躍ったと思うけど、一緒に曲が聴けて、こういうふうに(リスナーに楽曲が)届いて嬉しいです。渋谷:よかった~……じゃあ、帰るね。さかた校長:こんな、世界一かっこいい「帰るね」ある?!(笑)。こもり教頭:(笑)。また来てください!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/