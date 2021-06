BTSが出演するバーティカルシアターアプリ・smash.の新テレビCM「さあ世界へ」編、「レッツピック」編が本日6月22日より全国でオンエアされる。

6月13、14日に開催されたBTSのオンラインファンミーティング「BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO」の予告で解禁され、注目集めているsmash.のCM。楽曲「Butter」が流れる中で、仮想都市“smash.city”を訪れたBTSメンバーの姿が描かれている。smash.ではBTSのオリジナルコンテンツを配信中で、CMにもその映像の一部が使用されている。CMの15秒Ver.は関東、関西、中部、30秒Ver.は全国でオンエア。CM映像はYouTubeでも公開されている。

またCMのコメント動画やメイキング映像、オフショット、撮影時のエピソードも到着。メンバー全員でジャンプするシーンではスタッフの予想を遥かに上回る7人のジャンプで撮影がストップし、メンバーを受け止めるマットを用意して再撮影を行った。しかしJIMINがあまりにも勢いよく跳んだため、カメラを通り過ぎて遠くのほうまで走っていってしまうというハプニングも。メンバーの運動神経のよさに現場は終始驚きに包まれた。メイキング映像では7人がグリーンバックの中で跳ぶシーンやSUGAが子犬と遊ぶ姿、JINがソファに寝転ぶ姿などを観ることができる。

なおBTSが6月16日にリリースした日本ベスト・アルバム「BTS, THE BEST」は初週売上78.2万枚で、「今年度最高初週売上」を記録。初週売上50万枚超えは2020年11月16日付の嵐「This is 嵐」以来7カ月ぶりで、「海外アーティストの初週売上枚数」ではマライア・キャリー「The Ones」に次ぐ歴代2位、「海外男性アーティストの初週売上枚数」では自身の「MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~」が持つ歴代1位を自己更新した。このことについてBTSは「僕たちの音楽が、こんなにたくさんの方に聴いていただけてとても光栄ですし、すべての皆さまに感謝しています。本当にありがとうございます。これからも、僕たちの音楽を聴いた方に少しでも癒しや元気を与えられるアーティストになるよう努力し続けます。いつもあたたかいご声援をいただき、ありがとうございます」とコメントしている。