今年デビュー15周年を迎えた絢香が9月よりアニバーサリーツアー「絢香 15th Anniversary Tour 2021 ～もっといい日に～」を開催する。
絢香にとって約2年半ぶりの有観客ライブとなるこのツアー。9月3日の東京・府中の森芸術劇場 どりーむホールを皮切りに11月27日の福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホールまで全国19都市で22公演が行われる。
絢香のオフィシャルファンクラブではチケットの先行予約を受付中。
絢香 15th Anniversary Tour 2021 ～もっといい日に～
2021年9月3日（金）東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホール
2021年9月5日（日）千葉県 森のホール21
2021年9月12日（日）新潟県 新潟テルサ
2021年9月19日（日）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2021年9月20日（月・祝）宮城県 仙台サンプラザホール
2021年9月25日（土）長野県 ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
2021年9月26日（日）富山県 オーバード・ホール
2021年10月2日（土）大阪府 フェスティバルホール
2021年10月3日（日）大阪府 フェスティバルホール
2021年10月9日（土）広島県 広島文化学園HBGホール
2021年10月10日（日）岡山県 倉敷市民会館
2021年10月15日（金）北海道 札幌市文化芸術劇場hitaru
2021年10月23日（土）群馬県 高崎芸術劇場
2021年10月24日（日）栃木県 宇都宮市文化会館
2021年10月30日（土）熊本県 熊本城ホール メインホール
2021年10月31日（日）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第1ホール
2021年11月2日（火）山梨県 YCC県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール）
2021年11月13日（土）山口県 周南市文化会館
2021年11月14日（日）福岡県 アルモニーサンク北九州ソレイユホール
2021年11月20日（土）愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2021年11月23日（火・祝）東京都 国立代々木競技場第一体育館
2021年11月27日（土）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール