本日6月22日(火)深夜放送の日本テレビ系「ウチのガヤがすみません!」にラウール(Snow Man)が出演する。

今回番組にはラウールと吉川愛がゲストとして登場。溜まったその怒りをガヤ芸人にぶつける「その怒り解消してあげましょう!怒りデトックス!」コーナーでは、現役高校生であるラウールが通学中の不満を思う存分に語る。さらにラウールは「プロフィールチェック!」コーナーにて、好物である家系ラーメンを食べ比べ。「これは難しい……」と悩みつつ、人気店のラーメンとガヤ芸人が作ったラーメンを見分けられるかに挑戦する。

日本テレビ系「ウチのガヤがすみません!」

2021年6月22日(火)23:59~24;54

<出演者>

MC:ヒロミ / 後藤輝基(フットボールアワー)

ゲスト:ラウール(Snow Man) / 吉川愛

ガヤ芸人:相席スタート / 赤もみじ / Everybody / 栗谷悟史(カカロニ) / ジョビン / そいつどいつ / タカタ先生 / チョコレートプラネット / なすなかにし / ぱーてぃーちゃん / フワちゃん / 横浜ヨコハマ / らびっとビーチ / らららら / and more