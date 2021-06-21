内藤泰弘「血界戦線」を原作とした舞台第3弾のタイトルが「舞台『血界戦線』Blitz Along Alone」に決定。併せてティザービジュアル、演奏者、アンサンブルキャストが公開された。

10月22日から31日にかけて東京・天王洲銀河劇場、11月4日から7日にかけて大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演される同公演。これまでのシリーズから、レオナルド・ウォッチ役の百瀬朔、クラウス・V・ラインヘルツ役の岩永洋昭、ザップ・レンフロ役の猪野広樹、スティーブン・A・スターフェイズ役の久保田秀敏をはじめとするキャストが続投する。また脚本・演出も同じく西田大輔、音楽はGIRA MUNDOが担当。ティザービジュアルには、岩永洋昭扮するクラウスの姿がデザインされた。

「舞台『血界戦線』Blitz Along Alone」

期間：2021年10月22日（金）～10月31日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



期間：2021年11月4日（木）～11月7日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

スタッフ

原作：内藤泰弘『血界戦線』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

脚本・演出：西田大輔

音楽：GIRA MUNDO

キャスト

レオナルド・ウォッチ：百瀬朔

クラウス・V・ラインヘルツ：岩永洋昭

ザップ・レンフロ：猪野広樹

スティーブン・A・スターフェイズ：久保田秀敏

チェイン・皇（すめらぎ）：長尾寧音

ツェッド・オブライエン：伊藤澄也

K・K：安藤彩華

アンサンブル：岡本和樹、書川勇輝、神田愛莉、田上健太、田嶋悠理、夛田将秀、中野紗耶可、星賢太、眞実

ほか

演奏者

サックス：丹澤誠二

ドラム：KEN’ICHI

ウッドベース：玉木勝

ヴァイオリン：ソンイル

ピアノ：丸木美花

(c)内藤泰弘／集英社(c)舞台『血界戦線』製作委員会