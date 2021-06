ロッテは21日、7月2日楽天戦(ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)から開催される夏の特別イベント「BLACK SUMMER WEEKEND(ブラックサマーウィークエンド) supported by クーリッシュ」イベント関連グッズの第二弾がマリーンズストア各店で明日6月22日から販売することになったと発表した。



「BLACK SUMMER WEEKEND supported by クーリッシュ」は「魅惑のボールパークで自由に遊ぶ、特別な夏」をコンセプトにした夏の特別イベントであり、イベントが開催される7月2日〜4日楽天戦、7月9日〜11日の日本ハム戦、8月13日〜15日オリックス戦(いずれもZOZOマリンスタジアム)の計9試合では、マリーンズカラーのブラックをベースとし、球団ロゴや背番号、胸の「MARINES」の文字などに夏らしいミントグリーンを使用したデザインのBLACK SUMMERユニホームが着用して試合が行われる。一部商品はミュージアム店、オンラインストアのみでの限定販売。



▼ BLACK SUMMER WEEKEND supported by クーリッシュ 第二弾先行販売グッズ 商品詳細

・フェイスタオル(デザイン:BLACK SUMMER WEEKENDロゴ、MARINESロゴ):1,400円

・イージーショーツ(デザイン:BLACK SUMMER WEEKENDロゴ、MARINESロゴ、サイズ:S、M、L、XL):4,800円

・ミニロゴスクリプトCLEAN UPキャップ:3,600円

・ノーショットCAPTAINキャップ(デザイン:Mロゴ、スクリプト):4,600円

・バケットハット:4,400円。全て税込。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「ブラックサマーウィークエンドのイベントは発表されて以降、ユニホームがカッコいいと様々な方面から反響をいただいています。すでに発売となっているグッズも含めて大好評をいただいており、今回、第2弾の発売となりました。夏を前にぜひお買い求めください」