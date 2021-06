19日と20日に明治安田生命J3リーグ第12節が各地で行われた。

首位に立つFC岐阜は、アウェイでFC今治と対戦。2連勝中の勢いそのままに勝利を収めたいところだったが、16分に今治のMF山田貴文に先制を許してしまう。さらに29分には今治のFW有間潤に追加点を献上しハーフタイムを迎えると、岐阜は後半にも得点を奪うことができず。逆に85分、有間にこの日2点目となるゴールを許し、試合は3-0で今治が勝利している。

2位のカターレ富山は、アウェイでAC長野パルセイロとの一戦を迎えた。試合は20分に長野のMF上米良柊人が先制点を記録すると、その10分後にMF森川裕基が追加点を決め、2-0でハーフタイムへ。反撃したい富山だったが52分にDF広瀬健太のゴールでリードを広げられると、後半アディショナルタイムにも失点を喫し、結局4-0で黒星を喫した。

ホームでアスルクラロ沼津と対戦した6位のいわてグルージャ盛岡は、失点を許しながらもDF中村太亮とFWブレンネルのゴールで前半を2-2で折り返す。迎えた後半、両チームともにゴールを生み出せない時間が続く。しかしこのまま引き分けかと思われた90分、ブレンネルがこの日2点目となる劇的なゴールを決め、岩手が3-2で勝利を収めた。公式戦3連勝を掴んだ岩手は2位に浮上している。

今節の試合結果と順位表、また第13節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

いわてグルージャ盛岡 3-2 アスルクラロ沼津

鹿児島ユナイテッドFC 0-0 ヴァンラーレ八戸

Y.S.C.C.横浜 4-3 藤枝MYFC

AC長野パルセイロ 4-0 カターレ富山

テゲバジャーロ宮崎 2-2 カマタマーレ讃岐

FC今治 3-0 FC岐阜

ロアッソ熊本 1-1 ガイナーレ鳥取

■順位表

1位 FC岐阜

2位 いわてグルージャ盛岡

3位 カターレ富山

4位 テゲバジャーロ宮崎

5位 ロアッソ熊本

6位 福島ユナイテッドFC

7位 ヴァンラーレ八戸

8位 鹿児島ユナイテッドFC

9位 AC長野パルセイロ

10位 Y.S.C.C.横浜

11位 藤枝MYFC

12位 FC今治

13位 アスルクラロ沼津

14位 カマタマーレ讃岐

15位 ガイナーレ鳥取

■第13節の対戦カード

▼6月26日(土)

17:00 岩手 vs YS横浜

17:00 藤枝 vs 宮崎

18:00 富山 vs 今治

18:00 藤枝 vs 熊本

19:00 鳥取 vs 福島

▼6月27日(日)

16:00 沼津 vs 長野

19:00 岐阜 vs 鹿児島