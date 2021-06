「安部礼司」初のプレイリストをSpotifyで公開！ 安部礼司的エモくてツボな楽曲は？

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)6月20日(日)放送のタイトルは「エモツボ!~安部礼司的エモくてツボなセレクション・『青春の一曲』編~」。オーディオ ストリーミングサービス「Spotify」で、番組初のオンエア・プレイリストを公開することが発表されました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。主人公・安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。5月にスタートした新企画「イマツボデータバンク」。人々の記憶のなかに眠る「昭和」「平成」の記憶をデータベース化し、いつでも取り出せるようにしてしまおうという壮大なプロジェクトです。音楽、トレンド、青春の思い出……などなど、みなさんの忘れられない「昭和の記憶」「平成の記憶」、そして「令和の生き方」を記録していきます。ゆくゆくは、人々が「昔のあるあるネタ」「懐かしネタ」などを検索したときに、「イマツボデータバンク」のデータベースがヒットするよう、“リスナーのみなさんと力を合わせて“時代の記憶のデータベース”を作ってしまおう!”というのが最終目標。若い人には新鮮でエモいデータに、昭和・平成生まれにとっては懐かしくてたまらないデータになるように……リスナーのみなさんの思い出話や、忘れられないあの日のエピソードなどの情報提供をお待ちしています!今回の放送では、全国のリスナーから「イマツボデータバンク」に寄せられた「青春の1曲」をDJミックスでオンエア。昭和世代にも平成世代にも刺さるような、青春の甘酸っぱい記憶が鮮やかによみがえる楽曲をお届けしました。また、リスナーのみなさんの声にお答えして、番組でオンエアされた楽曲をお楽しみいただける「安部礼司のプレイリスト」をSpotifyにて公開することが決定しました。プレイリストは毎週オンエア後に更新されていきます。Spotifyは無料で、どなたでもお楽しみいただけます。ぜひ「安部礼司のプレイリスト」をチェックしてください!▶▶「安部礼司のプレイリスト」はコチラ:https://open.spotify.com/playlist/4MqjQl0zrcU1beAVPkUfoQ?si=V2cuwMa6TZuB4IaGliXnGg&dl_branch=1「エモツボ!~安部礼司的エモくてツボなセレクション・『青春の一曲』編~」------------------------------------------------------------------------------------------・決意の朝に / Aqua Timez・青春のリグレット / 松任谷由実・あの紙ヒコーキ くもり空わって / 19・GLORIA / ZIGGY・星のラブレター / THE BOOM・タマシイレボリューション / Superfly・応援歌 / THEイナズマ戦隊・ガラナ / スキマスイッチ・雨のち晴れ / Mr.Children・CHE.R.RY / YUI・深夜高速 / フラワーカンパニーズ・感電 / 米津玄師・夏祭り / ジッタリン・ジン------------------------------------------------------------------------------------------気になる本編は、ぜひタイムフリーでチェックしてみてください!<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/