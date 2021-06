POP UP「かぐや様は渋谷で遊びたい？」7月2日より渋谷109で

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE」を運営するアルマビアンカは「かぐや様は渋谷で遊びたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ POP UP SHOP in AMNIBUS STORE/MAGNET by SHIBUYA109」を2021年7月2日(金)より開催する。



「かぐや様は渋谷で遊びたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ POP UP SHOP in AMNIBUS STORE/MAGNET by SHIBUYA109」は、TVアニメ『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~』のオリジナルグッズを集めたポップアップショップ。



『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~』の原作は、集英社『週刊ヤングジャンプ』にて連載中の、赤坂アカによるシリーズ累計900万部突破の人気作品『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』。

名門校の生徒会長・白銀御行と副会長・四宮かぐやは互いに相手に好意を持っているが、「自分から告白することは恋愛における敗北」という考えに囚われてしまっており、なんとか相手から告白させようとあの手この手を尽くす。結果、天才のはずの2人がポンコツな行動を繰り広げてしまうラブコメディである。



今回のイベントでは、TVアニメ『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~』より「四宮かぐや」と「藤原千花」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、AMNIBUS STORE限定購入特典の配布が予定されている。



