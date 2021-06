LiSA 自分へのごほうびは「フルーツサンドで」「デパートで買ってきて」マンゴーを食べつくす！

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。以前の放送で募集した「自分へのごほうび」について、届いたメッセージを取り上げ、最近の自身の「自分へのごほうび」についても語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」6月16日(水)放送分)【自分へのごほうびは正直いっぱいあります! おいしいご飯を食べたり、洋服を買ったり、時間を気にせずたくさん寝たり……まだまだたくさんあります(笑)。でも一番はLiSA先生の歌を聴くことです。最近「Another Great Day!!」、「ノンノン」、「Letters to ME」をよくリピートしてます。LiSA先生からはたくさん元気をもらってます!】(17歳男性)LiSA:素晴らしいコメントありがとうございます!「Another Great Day!!」、「ノンノン」、「Letters to ME」って、なんか好きな音楽ジャンルがわかったような気がしますよ。たしかに、休日にちょっとのんびり聴きたい曲ではありますね〜。ありがとうございます!最近のLiSA先生のごほうびは……え? 何だろう? 最近、私何したかな?!(笑)。あ! ……わかった! 最近のLiSA先生のごほうびは、マンゴー! で、ございます!!あのね、いろんなマンゴーを食べるんですよ。フルーツサンドになっている太陽の……ナントカみたいな、すごくゴージャスなマンゴーがあるんですよ。それが半分丸ごと入っているフルーツサンドがあったりとか、すごく高い値段のマンゴーをデパートで1個買ってきて朝から半分食べるとか……(笑)。もうねー、この時期のマンゴーは最高ですね〜。あ、太陽のタマゴ! が、半分入っているフルーツサンドを食べるとか、完熟マンゴーとか……いろんなマンゴーがあるんですけど、本当にお値段がさまざまなんですよ(笑)。でもそれを本当に食べつくす、っていうのが私のごほうびです! みんなのごほうびも最高ですね。1個1個試したいなと思います!このほかには……「ユーチューバーの動画を観ながら夕飯を食べること(15歳男性)」、「旅行(14歳男性)」、「アイスクリームを食べること(20歳男性)」、「カラオケとお父さんに抱っこしてもらうこと(10歳女性)」という“自分へのごほうび”が紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/