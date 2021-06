ヒップホップ、ブラックミュージック、ビートルズ…RHYMESTERが明かす、それぞれの“14歳ミュージック”

TOKYO FMの新音声サービス「AuDee(オーディー)」にて配信中のコンテンツ「Monthly Artist File -THE VOICE-」。1ヵ月ごとに担当アーティストが替わり、楽曲の制作秘話や番組でしか聴けない特別なエピソードを語ります。5月はRHYMESTERが担当。5月30日(日)の放送では、RHYMESTERのメンバーたちが学生時代に聴いた楽曲について振り返りました。「AuDee(オーディー)」でチェック!5回目の放送で、ようやくRHYMESTERのメンバー全員が集結しました。今回は、宇多丸とDJ JINが「お昼にぴったりな楽曲」を紹介しました。Mummy-D:僕らってさ、基本的に夜のイメージじゃんよ。でも実はさ、根っこは80'sが好きだったり、(学生時代に)ソウルミュージック研究会に所属していたり、3人ともDJをやったりしてるじゃないですか。もう、音楽を紹介したくてしょうがない人たちでしょ?宇多丸:確かに。宇多丸はジャズ・ギタリストのオドネル・リーヴィーのアルバム『ブリーディング・オブ・マインド』の収録曲である「We've Only Just Begun」を選曲。宇多丸:この曲はカーペンターズのカバーで、元々の曲もいいんだけど、オドネル・リーヴィーのカバーもすごくいいです。DJ JINが選曲したのは、『ブルーノート・リイマジンド』に収録されているジョーダン・ラカイの「Wind Parade」。『ブルーノート・リイマジンド』は、現代のUKジャズ最高峰のアーティストがブルーノートの名曲をカバーしたコンピ作品です。DJ JIN:元々はドナルド・バードというジャズ・トランペッターの曲です。こちらを(マルチプレイヤーの)ジョーダン・ラカイがカバーしたと。今のソウルミュージック、ジャズミュージック仕様にきっちりと仕上がっています。番組宛に、15歳のリスナーからメッセージが届きました。スチャダラパーとRHYMESTERがユニットを組んで制作した楽曲「Forever Young」を1年前に聴いて、はじめて音楽に夢中になったそうです。「先日の放送を聴いて、14歳のときにRHYMESTERと出会えてよかったと思いました。これからもずっと応援しています」Mummy-D:以前、「14歳のときに聴いていた音楽がその後の人生の音楽の好みを決定付ける」って話をしたのね。(みんなは)どう? 俺は完全にそうだったの。YMOとかゴダイゴで音楽にハマったけど、結局そのあとにハマったヒップホップを選んだから。宇多丸:小学校高学年ぐらいからYMOが好きだったけど、洋楽的なものを聴きだしたのは14歳ぐらいのとき。その時期にいわゆるブラックミュージックと言われるようなものが好きってことが明確になった。DJ JIN:自分も洋楽ものに触れていたのが14歳ぐらいで、ビートルズを聴いていた。それをいまだに聴き続けているね。宇多丸:JINと言えばビートルズですもんね。DJ JIN:初めてしたけどね、この話(笑)。この他にも「メンバーには黙っていたけど、好きな曲」などもそれぞれ選曲していきました。詳細は、音声配信サービス「AuDee(オーディー)」でチェックしてください!<番組概要>番組名:Monthly Artist File -THE VOICE-放送日時:日曜 13:00~13:55配信日時:不定期配信※AuDeeで再編集版を配信(9月6日(月)までの期間限定配信)パーソナリティ:RHYMESTER(5月担当・月替わりで変更)番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/maf/