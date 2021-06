指原莉乃もサプライズ出演、HKT48 宮脇咲良が卒業コンサートを開催「10年間本当にありがとう」

HKT48の宮脇咲良が6月19日(土)、マリンメッセ福岡A館で卒業コンサートを開催した。



【写真】指原莉乃、兒玉遥もサプライズ出演、宮脇咲良卒業コンサートの模様【16点】



公演は、緊急事態宣言下のため、会場収容人数の半数以下の4,000人をキャパに、入場時に検温・手指消毒、またフェイスシールド着用で有観客開催された。



1曲目は、HKT48の卒業ソング『桜、みんなで食べた』。全メンバーが一斉にステージに登場し、宮脇の卒業コンサートを幕開けから盛り上げる。



オープニングの5曲を終えると宮脇は、「始まっちゃったー。この日が来て欲しいような、来て欲しくないような…」という複雑な気持ちを吐露しつつも、「最後まで駆け抜けたい。ありがとうの気持ちを伝えるコンサートにしたい」と意気込みを語った。



ユニットパートでは、各チームや期ごとに分かれてパフォーマンスを披露。宮脇が、それぞれのメンバーへの想いを込めてセットリストに組み込んだ曲が続いていく。



IZ*ONEとしてともに活動してきた矢吹奈子とは、『夢を見ている間』(IZ*ONE楽曲)を披露。同じく 、元IZ*ONEメンバーのAKB48本田仁美からの「永遠の憧れの先輩です」とのVTRメッセージが届くと、これまで笑顔で通してきた宮脇の瞳が潤み、矢吹も涙した。



親友・村重杏奈とは、『思い出のほとんど』。冒頭から声を詰まらせるなど感極まっている村重の手を取り、自分も涙を流しながらも、優しく微笑みかける宮脇の姿が見られた。



ユニットパートラストは、同期の1期生との『夕陽を見ているか』。これまで数えきれないほどやってきた円陣を最後に力強く組む7名の姿に、会場からは大きな拍手がおくられた。



宮脇のアイドル人生を彩ったソロ曲もラインナップ。『彼女』、『夢でKiss me!』と、いちアイドルとしての宮脇の魅力が際立つソロパフォーマンスに、会場を染めるさくら色のペンライトが一段と大きく揺れるコーナーとなった。







『スキ!スキ!スキップ!』『メロンジュース』などHKT48を代表する曲が続き、あっという間に迎えた終盤。声が出せないにも関わらず、会場がどよめいたような雰囲気に包まれた驚きの演出が待っていた。『大人列車』に兒玉遥、『12秒』に指原莉乃が、サプライズ出演し、宮脇の卒業を祝ったのだ。



兒玉は「一緒の時間を過ごせて幸せです」と笑顔を見せ、指原は「咲良と(ステージに)立てるのは嬉しい」と涙ぐみ、それぞれ対照的な表情を見せていたが、久しぶりにパフォーマンスを披露した2人に、メンバーも「ヤバい!ヤバい!」と大興奮。その熱気が収まらないまま、全員で『最高かよ』を披露し、本編は終了となった。



「名前の“さくら”のように咲き誇れるアイドルになりたいです」という初々しい自己紹介で始まった宮脇のアイドル人生10年間を振り返る軌跡映像が流れ、いよいよアンコールへ。



ドレス姿になって再登場した宮脇は、『あたながいてくれたから』を披露後、スタッフやメンバー、家族、そして応援し続けてくれたファンへの感謝の気持ちを、何度も何度も頭を下げながら切々と語った。



クライマックスでは、卒業曲『思い出にするにはまだ早すぎる』、センターに抜擢されたAKB48シングル『君はメロディー』と思い入れの特に強い曲を名残惜しそうに披露。



最後は、本日の公演1曲目でもあった『桜、みんなで食べた』で締めくくり、「10年間本当にありがとうございましたー!!」と力強く挨拶。大好きなメンバーたちに囲まれながら、約10年駆け抜けたアイドル人生に幕を閉じた。



▽宮脇咲良コメント

13歳でHKT48に入った私が、10年が経ち、23歳になり、今日、HKT48を卒業します。2年半離れていて、戻ってきて、1ヶ月しか活動できなかったこと、私自身も本当に申し訳なく思っていますし、さみしく思っています。でも、2年半離れていたからこそ、時間が限られていたからこそ、この1カ月間はかけがえのない宝物のような時間でした。



鹿児島から出てきた小さな女の子だった宮脇咲良も、今、こんなに大きな会場でたくさんの人の前で旅立って行くアイドルにしてくれたのは、ファンの皆さんです。私はこの10年間を思い返すと、順位をつけるもので1度も1位になったことはありません。でも、私はいつも応援してくれていたファンの皆さんの1位だったんじゃないかなと思います。ファンの皆さんが、こんな私を特別な1位にしてくれました。



どんな私も受け止めてくれて、私の選んだ道をいつも応援してくれる皆さんがいるから、私はこの場所から一歩足を踏み出し、また違う夢へと旅立つことができます。ファンの皆さんと出会うためにアイドルをしてきたんだと思います。これからも皆さんとずっとずっと側にいて、色んな夢を叶えて、色んな景色を見たいです。また会える日を楽しみにしています。



10年間、本当にありがとうございました。







▽宮脇咲良 HKT48 卒業コンサート ~Bouquet~

セットリスト

M0 overture (HKT48 ver.) ─

M1 桜、みんなで食べた ALL

M2 君のことが好きやけん ALL

M3 初恋バラフライ ALL

M4 早送りカレンダー ALL

M5 希望的リフレイン ALL

M6 マンモス 宮脇・秋吉・伊藤・上野・上島・神志那・坂口・田島・田中美・豊永・松岡菜・水上・矢吹・渡部)

M7 夏の前 宮脇・石橋・今田・運上・熊沢・下野・竹本・地頭江・馬場・渕上・村重・本村

M8 空耳ロック 宮脇・荒巻・今村・小田・栗原・堺・坂本愛・清水・石・武田・外薗・松岡は・松本・宮﨑・村川・山内・山下

M9 僕の想いがいつか虹になるまで 宮脇・田中美・松岡は

M10 夢を見ている間 宮脇・矢吹

M11 制服のバンビ 宮脇・石橋・運上・上島・竹本・水上・渡部

M12 胡桃とダイアローグ 宮脇・荒巻・今村・小田・栗原・堺・坂本愛・清水・武田・地頭江・豊永・外薗・松本・宮﨑・村川・山内・山下

M13 LOVE TRIP 宮脇・石橋・伊藤・上島・石・竹本・馬場・水上・渡部・市村・川平・栗山・後藤・坂本り・田中伊・村上

M14 ジワるDAYS 宮脇・松岡菜・本村

M15 サヨナラの意味 宮脇・秋吉・今田・上野・熊沢・神志那・坂口・下野・田島・渕上

M16 思い出のほとんど 宮脇・村重

M17 夕陽を見ているか? 宮脇・今田・熊沢・下野・松岡菜・村重・本村

M18 彼女 宮脇

M19 夢でKiss me ! 宮脇

M20 スキ!スキ!スキップ! ALL

M21 しぇからしか! ALL

M22 ウインクは3回 ALL

M23 メロンジュース ALL

M24 大人列車 ALL/兒玉遥(卒業生)

M25 12秒 ALL/指原莉乃・兒玉遥(卒業生)

M26 最高かよ ALL/指原・兒玉

EN1 あなたがいてくれたから 宮脇

EN2 思い出にするにはまだ早すぎる ALL

EN3 君はメロディー ALL

EN4 桜、みんなで食べた ALL/指原・兒玉