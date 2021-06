6月21日の食玩は呪術カードにプリキュア色紙、戦隊ミニプラ！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2021年6月21日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



最初は「呪術廻戦ウエハース2」。アニメ『呪術廻戦』のメタリックプラカード入り。

スペシャルレアカード7種は金色ホロ箔押し仕様になっている。

全26種。

各約8.3×5.6センチ。



続いては「プリキュア 色紙ART5」。プリキュア歴代シリーズの美麗な手書き風の描き下ろしイラストを使用したミニ色紙だ。

『トロピカル~ジュ!プリキュア』の新プリキュア、キュアラメールなどの4種は豪華金色箔押し仕様。

くるるん with キュアサマーなど、全16種。

各約13.5×12センチ。



お次は「ボールでPON!アンパンマン」。アニメ『それいけ!アンパンマン』に登場する乗り物キャラがモチーフで、ボールを煙突にセットしてボタンを押すと、ボールが勢いよくポンと飛び出す。

アンパンマンごう、SLマン、ポッポちゃんの全3種。

各全高約5.4~6.5センチ。



新機軸のアイテムとしては「だんごま Disney&Pixar」も登場。日本文化(コマ)×和菓子(だんご収納)×キャラクターのコレクション玩具だ。

コマのようにしっかり回すと、逆さに立って回り出す。団子のように上へ積み重ねて飾ることもできる。台座付きのものと台座なしのものがあり、どれが出るかお楽しみのブラインド仕様。

ミッキー+台座など、全12種。

全高約5センチ。



ファンシー系では「ミニオンズフィーバー ごきげんシールグミ♪」も発売される。ミニオンたちのシールが付属したトレーグミだ。トレーの種類は4種類。

シール全20種。



組み立てキットのミニプラシリーズからは、「ミニプラ 全界合体シリーズ03 界賊合体 ツーカイオー」が登場。『機界戦隊ゼンカイジャー』でツーカイザーが乗る巨大ロボ、ツーカイオーを再現している。

クロコダイオーA、クロコダイオーB、クロコダイオーC、ツーカイカッタナー&ツーカイリッキーの全4種。4種1セットの「「ミニプラ 全界合体シリーズ03 界賊合体 ツーカイオーセット」も販路限定で同時発売。

クロコダイオーA~Cを組み合わせるとクロコダイオーが完成。またクロコダイオーとツーカイカッタナー&ツーカイリッキーを合体させるとツーカイオーカッタナー、ツーカイオーリッキーが完成する。

クロコダイオーは戦闘機、バイクに分離しツーカイカッタナーとツーカイリッキーを搭乗させることもできる。

ツーカイオー全高約15センチ。



ゲーム系では「IdentityV 第五人格ウエハース」が発売。大人気アプリゲーム『IdentityV 第五人格』のメタリックプラカード入り。

ストーリーテラーの探偵と、サバイバー18体、ハンター11体をラインナップしている。

全30種。

各約8.3×5.6センチ。



最後は「すみっコおべんともぐもぐポーチ」。『すみっコぐらし』のすみっコたちがお弁当になりきったイラストを使用した、クリア素材のポーチだ。

しろくま弁当、ぺんぎん?弁当、とんかつ弁当、ねこ弁当、とかげ弁当、えびふらいのしっぽ弁当の全6種。

各約14×10センチ。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



