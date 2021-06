ナニーニのインタビューも！アルファ ロメオ創立111周年記念オンラインイベント開催

アルファ ロメオのブランド創立111周年を記念したオンラインイベント「A NEW BEGINNING」が、2021年6月24日(木)20:00よりAlfa Romeo公式YouTubeで開始される。



「111」は”未来”や”新しい始まり”を意味するラッキーナンバーだという。それにちなんでアルファ ロメオは、111周年となる今年をラッキーアニバーサリーと銘打ち、「A NEW BEGINNING」、ブランドの歴史の新たな始まりをコンセプトとして掲げた。アルファ ロメオファンのみならず、初心者から自動車愛好家まで多くの人が楽しめるコンテンツが用意されている。



【内容盛りだくさんのオンラインイベントコンテンツ】(写真10点)



■伝説のレース「DTM」を戦ったアレッサンドロ・ナニーニ氏インタビュー

1993年のDTM(ドイツ・ツーリングカー選手権)にアルファ155 V6Tiで参戦したことで知られ絶大な人気を誇るナニーニ氏が、トスカーナ州の自宅からインタビューに応える。



■Giulia GTA/GTAm 開発者インタビュー

全世界注目の限定車ジュリアGTA/GTAmについて、株式会社カーグラフィック代表の加藤哲也氏がイタリア アルファ ロメオ本社のプロダクトマネージャーとチーフエンジニアにインタビュー。このオンラインイベントでしか聞けない開発秘話が聞けそうだ。



■Alfa Romeo Owner Stories 「未来につなぐ情熱の物語」

アルファ ロメオを愛してやまない4組5名のオーナーによる「アルファ ロメオとのライフストーリー」。それぞれの目線からアルファ ロメオの魅力を紹介する。



■アルファ ロメオ公式アンバサダー 西島秀俊さんのスペシャルインタビュー

アルファ ロメオの公式アンバサダーとしてTVCMのナレーションを務めたほか、70年代のジュリエッタやステルヴィオに乗った経験を持つ西島さんに、アルファ ロメオ ライフの歓びについてインタビュー。



■「Alfa woman」ナビゲーター 冨永愛さんとFCAジャパンのティツィアナ・アランプレセ氏との対談

情熱と信念を持ち、常に自分らしく生き人生を切り開いていく女性を応援するプロジェクト、「Alfa woman」。Alfa woman像を体現し、トップモデルとして活躍する冨永さんが日本の文化、女性の未来などテーマにトークを繰り広げる。



■アルファ ロメオ共創プロジェクト 111周年記念グッズを初公開

選ばれたファンとアルファ ロメオによって共同開発したブランド創立111周年の公式オリジナルグッズを発表する。ファンからの情熱が詰まった開発秘話も合わせて紹介。



■Alfa Romeo Be yourself. Shusuiさんによるパフォーマンス

Kinki Kidsや嵐などの数々のヒット曲を送り出してきたソングライター/プロデューサーのShusuiさんは、昨年開催されたブラインドアーティストによるチャリティコンサート「See the Light」 のナビゲーターを務めている。今回はアルファ ロメオ111周年を記念して特別にShusuiさんが手がける「未来への希望」をテーマとした最新曲のパフォーマンスを披露する。



■111周年へ向けたファンからのフォト&お祝いメッセージを募集

アルファ ロメオはInstagramにて、111周年へ向けたファンの皆様からのフォトとお祝いメッセージを募集中。応募者の中から抽選でスペシャルグッズがプレゼントされる。

A賞 ファンの皆様と現在開発中のアルファ ロメオ 111周年記念グッズ 3名様

B賞 オリジナル エンブレム付き 箸置きセット 8名様

応募期間は6月24日(木)まで、「#アルファロメオ111周年」をつけてInstagramへ投稿してください。

ご応募いただいたフォトとお祝いメッセージは、アルファ ロメオ公式サイト内にて、6月24日(木)より日めくりカレンダーとして掲載する予定です。



■アルファ ロメオ 福袋が当たるクイズコーナー

イベントの中では、希少なアルファ ロメオ オリジナルグッズ11個が入った福袋が当たるクイズキャンペーンを実施する。番組内で告知される応募方法に従ってTwitterから応募する形式だ。





アルファ ロメオ公式webサイト

https://www.alfaromeo-jp.com



A NEW BEGINING特設サイト

https://www.alfaromeo-jp.com/campaign/111anniversary/



Alfa Romeo公式YouTube オンラインイベント配信

https://www.youtube.com/user/AlfaRomeoJP