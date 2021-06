ロッテは20日、6月22日〜24日のソフトバンク戦でALL for CHIBAワッペン無料圧着サービスを行うと発表した。



地元千葉県のために戦う日「ALL for CHIBA」としてプレーする6月22日〜24日のソフトバンク戦(いずれもZOZOマリンスタジアム、17:45試合開始)にて、ALL for CHIBAレプリカキャップをはじめとしたオフィシャルキャップサプライヤー「’47(フォーティーセブン)」のキャップをマリーンズストアミュージアム店で購入したお客様にALL for CHIBAワッペンを無料圧着するサービスを行う。



ALL for CHIBAワッペンは2021年ALL for CHIBAロゴをキャップへの圧着に適したサイズのワッペンです。ワッペンはマリーンズストアミュージアム店にてオープン時間の13:00からALL for CHIBAレプリカキャップをはじめとしたオフィシャルキャップサプライヤー「’47(フォーティーセブン)」のキャップを購入したファンに配布され、15:00〜18:15にて圧着が可能。圧着の位置は選ぶことができる。



なお、6月22日〜24日のソフトバンク戦はCHIBAユニホームを着用し、ユニホームの右袖に22日はALL for CHIBA浦安市、23日はALL for CHIBA柏市、24日はALL for CHIBA習志野市のロゴを掲出。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「22日からのホークス戦はALL for CHIBAとして行われ選手たちはCHIBAユニホームでプレーをします。当日はぜひマリーンズストアミュージアム店にてキャップを購入していただき、ALL for CHIBAワッペンの圧着サービスをご利用ください。地元千葉の誇りを胸にホークス3連戦、勝利を目指して戦いますので熱い応援宜しくお願いします」