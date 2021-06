7月3日(土)に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY」の出演アーティストが追加発表された。

今回出演が明らかになったのはV6、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manのジャニーズ勢11組と初出演のOfficial髭男dism、あいみょん、さらに星野源、EXILE、乃木坂46。生放送中に行われるサプライズ企画の一部も発表され、司会の櫻井翔(嵐)とアニメ「名探偵コナン」のコラボ、乃木坂46、日向坂46、櫻坂46による“夢の坂道選抜”のパフォーマンス、櫻井の新企画へのあいみょんの登場などがアナウンスされた。

また番組のメインビジュアルも公開。「音楽は止まらない」というテーマを櫻井が表現した、勢いのあるビジュアルとなっている。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2021年7月3日(土)15:00~22:54

<出演者>

V6 / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / Sexy Zone / ジャニーズWEST / King & Prince / SixTONES / Snow Man / Official髭男dism / あいみょん / 星野源 / EXILE / 乃木坂46 / EXIT / and more

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一 / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

NEXTゲート司会:バカリズム / 市來玲奈(日本テレビアナウンサー)