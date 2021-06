MUCC逹瑯「YOSHIKIさんとHYDEさんにプレゼントだね」シド・AKi念願の“プロデュースワイン”を発売！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月12日(土)の放送では、4人組バンド・シドからAKiさんがソロ名義で登場! 自身初のプロデュースワインについてお伺いしました。AKiさんは大のワイン好きということで、「いつか自分のワインを出したい」と長年抱いていた念願が叶い、初のコラボレーションワイン「Aquarelle -アクアレール-」を5月25日(火)に発売! ワインの特徴を語っていただきました。AKi:「Aquarelle -アクアレール-」は“水彩”という意味がありまして、飲んだときに、しっかり構えて“飲むぞ”っていうよりは、さらっと飲んでほしい、という思いがすごくあって。“こんな食べ物に合います”っていうよりは、どんなときにでも飲めそうな、わりとカジュアルなワインというか。逹瑯:“肉料理だったらこれ”“魚だったらこれ”っていうよりかは、“とりあえずワインを飲みたいな”っていう気分のときに飲める、と。AKi:そうですね。気軽に、毎日飲めるようなイメージのワインになっています。逹瑯さんにもプレゼントさせてくださいよ~。飲んでくれます?逹瑯:俺、ワインとかはあまり得意じゃないから、俺が「これ飲みやすいじゃん!」って言ったら、本当に飲みやすいワインだと思うよ。AKi:あ、そうですよね。逹瑯:(所属事務所「マーヴェリック」)社長の大石(征裕)さんにはあげた?AKi:社長には、あげたいんですけどまだ届けていない。逹瑯:(ワインは)大好きだもんね。あとYOSHIKIさんだね。AKi:……いやいや! (大物すぎて)その名前を出します(笑)?逹瑯:ワインと言えば、YOSHIKIさんとHYDEさんじゃない?AKi:いやいや、こんな小僧っ子のワインなんざ恐れ多くて……(笑)。逹瑯:YOSHIKIワイン「Y by YOSHIKI」と交換しましょう! 物々交換(笑)。AKi:それは、すげぇ……! 機会があったら(笑)。逹瑯:YOSHIKIさんとHYDEさんと、あとやっぱり大石さんにプレゼントだね。AKi:そうですね、ちょっと勧めてみます。◎6月19日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、己龍(きりゅう)から九条武政(くじょう・たけまさ)さん(Gt)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack