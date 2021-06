『タイバニ』オンラインPOP UP SHOPイベントが開催！

キャラアニは、運営するオンラインストア「キャラアニ.com」にて、今年放送10周年を迎える『TIGER & BUNNY』とのコラボレーションイベント「TIGER & BUNNY ONLINE POP UP EVENT」を2021年6月18日(金)~7月25日(日)の期間に開催する。



『TIGER & BUNNY』は、近未来的な都市「シュテルンビルト」を舞台に、”NEXT(ネクスト)能力” と呼ばれる特殊能力を持ったヒーロー達の活躍を描いたTVアニメ。落ち目のベテランヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹と、生意気なスーパールーキー、バーナビー・ブルックス Jr.のコンビが、他のヒーローたちと共に活躍する姿を描いたバディヒーローアクションで、2011年4月より『TIGER & BUNNY』TVアニメシリーズが放送。2012年9月に劇場版作品第1弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』、2014年2月に2作目となる『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』が公開された。

2022年には、新シリーズとして『TIGER & BUNNY 2』の展開が予定されている。



本イベントでは、「ピクニック」をテーマに描きおこした『TIGER & BUNNY』のキャラクターたちのデフォルメイラストを使用したグッズを販売。6月18日からは、第1弾商品として、キャラアニオリジナルのデフォルメイラスト ”にいてんご” を使用した「缶バッジ」「アクリルスタンド」「クリアファイル」や、「サラサクリップ」「エコバッグ」の予約を開始する。



さらに6月28日からは、第2弾商品の予約を開始予定となっている。

また、商品を税込2500円以上購入ごとにコースターを1枚プレゼントするキャンペーンや、Twitterでのプレゼントキャンペーンを実施する。



>>>販売アイテムやキャンペーン景品を見る(写真10点)



(C)BNP/T&B PARTNERS