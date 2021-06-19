TVアニメ「SCARLET NEXUS（スカーレットネクサス）」のPV第2弾が公開に。合わせて追加キャストも発表された。

「SCARLET NEXUS」は6月24日に発売される同名の新作アクションRPGが原作。多くの人類が思考や意識を外界に作用させる力“脳力”に目覚めた世界を舞台に、その力がひと際強い“超脳力者”たちの組織“怪伐軍”と人類の命を脅かす異形の生命体“怪異”の戦いが描かれる。PV第2弾には、THE ORAL CIGARETTESによるオープニングテーマ「Red Criminal」を使用。新規カットも多数お目見えしており、主人公のユイトとカサネの過酷な運命を予感させる映像に仕上がっている。

追加キャストとして発表されたのは千葉一伸、檜山修之、高橋広樹の3人。千葉はカレンと古くからの付き合いを持つ怪伐軍連隊長のフブキ・スプリング、檜山はカリスマ性と強大な力を持つ怪伐軍連隊長のカレン・トラヴァース、高橋はユイトが配属された隊の小隊長セト・ナルカミを演じる。

さらにTVアニメ第1話、第2話も先行配信される特番が、6月25日20時よりニコニコ生放送、YouTube、Twitterにて配信されることも決定。ユイト・スメラギ役の榎木淳弥、ルカ・トラヴァース役の赤崎千夏、アニメ・ゲームのプロデューサーらが出演し、ゲーム、アニメの最新情報が届けられる。なお番組内ではオープニング映像も初公開されることが明かされた。特番の詳細は公式サイトなどで確認を。

TVアニメ「SCARLET NEXUS」はTOKYO MX、BS11ほかにて7月1日に放送スタート。今回の発表に合わせて配信情報も公開された。

TVアニメ「SCARLET NEXUS」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月1日（木）より毎週木曜日22:30～

BS11：2021年7月1日（木）より毎週木曜日22:30～

サンテレビ：2021年7月1日（木）より毎週木曜日24:00～

AT-X：2021年7月1日（木）より毎週木曜日23:00～

配信情報

バンダイチャンネル、dアニメストア、Amazonプライムビデオ、U-NEXT、アニメ放題、Hulu、ひかりTV、FOD、GYAO!、GYAO!ストア、RakutenTV、DMM.com、Google Play、ビデオマーケット、ニコニコチャンネル、music.jp、dTV、TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンドメガパック、milplus、HAPPY!動画、TSUTAYA TV、ふらっと動画

スタッフ

監督：西村博之

シリーズ構成・脚本：加藤陽一、根元歳三

脚本：井上亜樹子

キャラクターデザイン：伊藤裕次、西村博之

美術監督：田山修

色彩設計：安部なぎさ

CGラインディレクター：伊藤仁美

CGモデリングディレクター：島野達也

撮影監督：井関大智

編集：吉武将人

音楽：穴沢弘慶

音響監督：立石弥生

原作：バンダイナムコエンターテインメント

企画・制作：サンライズ

製作：SCARLET NEXUS製作委員会

キャスト

ユイト・スメラギ：榎木淳弥

カサネ・ランドール：瀬戸麻沙美

ハナビ・イチジョウ：嶺内ともみ

ツグミ・ナザール：高野麻里佳

ゲンマ・ギャリソン：竹内良太

ルカ・トラヴァース：赤崎千夏

シデン・リッター：河西健吾

アラシ・スプリング：堀江由衣

キョウカ・エデン：原由実

カゲロウ・ダン：浪川大輔

ナギ・カーマン：内田雄馬

ナオミ・ランドール：西明日香

フブキ・スプリング：千葉一伸

カレン・トラヴァース：檜山修之

セト・ナルカミ：高橋広樹

※赤崎千夏の崎はたつさきが正式表記。

(c)BNEI/SUNRISE