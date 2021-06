『スーパーマリオ』のグッズで「おうちレジャー」を楽しもう♪

任天堂販売は、スーパーマリオのレジャー関連グッズ(4種類)を2021年6月18日(金)より発売し、マイニンテンドーストア、Nintendo TOKYO、大手通販サイト、家電量販店、生活雑貨店ほかで販売する。

また、発売にあわせ「スーパーマリオのグッズでおうちレジャー」の紹介映像を公開した。



​今、自宅のベランダで気軽にアウトドアを楽しめる「ベランピング」がひそかなブームとなっている。今回発売する新商品は、そんなシーンで活躍するものばかり。



ラインナップは、ハテナブロック柄のクーラーバックや折りたたみスツール、ブロック柄がかわいい折りたたみクッションのほか、地上コースをデザインした保冷保温機能付きのステンレスボトル、ゲームのステージを再現した布製の扇子、水に濡らして絞ったあと数回振ることでひんやりするクールタオル、タオルやペットボトルの携帯に便利なシリコーン製のホルダーなど、レジャーに役立つ涼感グッズも発売中。



さらに、夜のべランピングの雰囲気づくりにぴったりなグッズも。スーパーマリオに登場するキャラクターやアイテムが手のひらサイズの卓上ライトになったアイテムは、7月下旬にファイアフラワー、スーパースター、POWブロック、ヘイホーの4種類が仲間入り。お部屋の棚や机の上に飾るインテリアとしても楽しむことができる。



スーパーマリオのグッズと一緒に、家族や大切な方と、この夏の思い出づくりをしてみてはいかが?



>>>レジャーグッズ・涼感グッズ・キャラクターライトを見る(写真9点)



