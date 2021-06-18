斉木久美子原作によるTVアニメ「かげきしょうじょ!!」より、上坂すみれ演じる杉本紗和のキャラクターPVが公開された。

杉本紗和は紅華歌劇音楽学校にトップの成績で入学した生徒。渡辺さらさたち予科生をまとめる委員長を務め、実は超が付くほどの“紅華オタク”でもある。PVでは上坂によるキャラクターボイスが初披露された。

またABEMAでは6月27日20時より、「かげきしょうじょ!!」の特番を生配信。さらさ役の千本木彩花、奈良田愛役の花守ゆみり、上坂が出演する。番組内では新情報と新映像が公開される予定だ。TVアニメ「かげきしょうじょ!!」は7月3日よりAT-X、TOKYO MX、BS11、HTBにて順次放送される。

アニメ「かげきしょうじょ!!」

放送情報

AT-X：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～

TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

BS11：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

HTB：2021年7月7日（水）より毎週水曜日25:50～

配信情報

ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

dアニメストア：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

他、各種配信サイトにて7月6日（火）25:00より順次配信開始

スタッフ

原作：「かげきしょうじょ!!」 斉木久美子（白泉社『メロディ』連載）

監督：米田和弘

シリーズ構成：森下直

キャラクターデザイン：岸田隆宏

サブキャラクターデザイン：飯田恵理子、高田晃、牧孝雄

プロップデザイン：古賀美裕紀

総作画監督：今岡大、高田晃、福永智子、牧孝雄

美術設定/美術監督：谷川広倫

色彩設計：坂上康治

撮影監督：浅黄康裕

編集：今井大介

音響監督：長崎行男

音楽：斉藤恒芳

音楽制作：キングレコード

制作：PINE JAM

キャスト

渡辺さらさ：千本木彩花

奈良田愛：花守ゆみり

杉本紗和：上坂すみれ

星野薫：大地葉

山田彩子：佐々木李子

沢田千夏：松田利冴

沢田千秋：松田颯水

野島聖：花澤香菜

中山リサ：小松未可子

竹井朋美：寺崎裕香

安道守：諏訪部順一

奈良田太一：野島健児

里美星：七海ひろき

白川暁也：高梨謙吾

白川煌三郎：子安武人

※高田晃の「高」ははしごだかが正式表記。

(c)斉木久美子・白泉社／「かげきしょうじょ!!」製作委員会