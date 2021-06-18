斉木久美子原作によるTVアニメ「かげきしょうじょ!!」より、上坂すみれ演じる杉本紗和のキャラクターPVが公開された。
杉本紗和は紅華歌劇音楽学校にトップの成績で入学した生徒。渡辺さらさたち予科生をまとめる委員長を務め、実は超が付くほどの“紅華オタク”でもある。PVでは上坂によるキャラクターボイスが初披露された。
またABEMAでは6月27日20時より、「かげきしょうじょ!!」の特番を生配信。さらさ役の千本木彩花、奈良田愛役の花守ゆみり、上坂が出演する。番組内では新情報と新映像が公開される予定だ。TVアニメ「かげきしょうじょ!!」は7月3日よりAT-X、TOKYO MX、BS11、HTBにて順次放送される。
アニメ「かげきしょうじょ!!」
放送情報
AT-X：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～
TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～
BS11：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～
HTB：2021年7月7日（水）より毎週水曜日25:50～
配信情報
ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～
dアニメストア：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～
他、各種配信サイトにて7月6日（火）25:00より順次配信開始
スタッフ
原作：「かげきしょうじょ!!」 斉木久美子（白泉社『メロディ』連載）
監督：米田和弘
シリーズ構成：森下直
キャラクターデザイン：岸田隆宏
サブキャラクターデザイン：飯田恵理子、高田晃、牧孝雄
プロップデザイン：古賀美裕紀
総作画監督：今岡大、高田晃、福永智子、牧孝雄
美術設定/美術監督：谷川広倫
色彩設計：坂上康治
撮影監督：浅黄康裕
編集：今井大介
音響監督：長崎行男
音楽：斉藤恒芳
音楽制作：キングレコード
制作：PINE JAM
キャスト
渡辺さらさ：千本木彩花
奈良田愛：花守ゆみり
杉本紗和：上坂すみれ
星野薫：大地葉
山田彩子：佐々木李子
沢田千夏：松田利冴
沢田千秋：松田颯水
野島聖：花澤香菜
中山リサ：小松未可子
竹井朋美：寺崎裕香
安道守：諏訪部順一
奈良田太一：野島健児
里美星：七海ひろき
白川暁也：高梨謙吾
白川煌三郎：子安武人
※高田晃の「高」ははしごだかが正式表記。
(c)斉木久美子・白泉社／「かげきしょうじょ!!」製作委員会