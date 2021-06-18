吉井和哉、全国3カ所で特別編成での「UTANOVA Billboard」開催

吉井和哉が、2021年8月よりBillboard Live YOKOHAMA、OSAKA、TOKYOにて「UTANOVA Billboard」の開催を発表した。



2020年7月より、ライブハウスを中心に「UTANOVA」と題してアコースティックライブを行ってきた吉井和哉。今回発表された「UTANOVA Billboard」では、特別編成での公演を予定。チケットは、6月18日からFC先行受付がスタートする。



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また、6月18日より、スマートニュースにて会員向けウェブサイト「441kzch (ヨシイカズチャンネル)」にて配信しているフリートーク番組「New Atelier」の番外編として、吉井和哉が”今”話したいテーマをひとつ決めて自由に話す番組が、スマートニュース内の「音楽チャンネル」にて限定公開された。身近にあるテーマについて、何を思い、何を考えているかなど、貴重なトークが繰り広げられる。





＜公演情報＞



吉井和哉

「UTANOVA Billboard」



＝ツアー情報＝

2021年8月11日(水) Billboard Live YOKOHAMA

2021年8月12日(木) Billboard Live YOKOHAMA

2021年8月29日(日) Billboard Live OSAKA

2021年8月30日(月) Billboard Live OSAKA

2021年9月8日(水) Billboard Live TOKYO

2021年9月9日(木) Billboard Live TOKYO



※各日2公演

1st：OPEN 14:00 / START 15:00

2nd：OPEN 17:00 / START 18:00



チケット

●サービスエリア：15000円(税込･UTANOVA Billboardご来場記念アイテム付)

※レストラン･スタイルのお席です

※BOXシート(東京･大阪)、Duoシート(大阪)は2枚申込みの方から抽選となります

●カジュアルエリア ¥14,000(税込･UTANOVA Billboardご来場記念アイテム付)

※1drink付きのカウンター席です。追加ドリンクや軽食は、ご自身でバーカウンターにてお求めください。

FC先行：2021年6月18日(金)11:00〜7月4日(日)23:59



UTANOVA特設サイト：https://www.yoshiikazuya.com/feature/utanova

吉井和哉オフィシャルサイト：https://www.yoshiikazuya.com/