YamieZimmer、鎮座 DOPENESSらラッパー12名を迎えたセカンドアルバム配信

ビートメイカーのYamieZimmerが、2021年6月18日に2ndアルバム『TEMPLATE』をリリースする。



Leon FanourakisやSANTAWORLDVIEW など同郷・横浜の同世代のラッパーと共に2017年頃から頭角を現したビートメイカーのYamieZimmer。約2年半ぶりとなるフルアルバムは合計16曲のボリュームに仕上がり、客演には鎮座DOPENESS、Leon Fanourakis、SANTAWORLDVIEWなど横浜・横須賀出身を中心にした合計12名が参加した。また、収録曲「Sorry」と「Oh! For 5」は山口県出身のビートメイカー・illrainと楽曲を共作。その他の楽曲の作曲やミックスとマスタリングは、YamieZimmer本人が手掛けた。



また、発売日の6月18日21時には、「Lacrime (feat. 9DOPE, Donatello & Leon Fanourakis)」のMVも公開予定。映像監督は、Leon Fanourakisの楽曲「CHAMPION feat. LEX 」のMVも手掛けたMESSが務める。





<リリース情報>







YamieZimmer

2ndアルバム『TEMPLATE』



配信日:2021年6月18日(金)

配信リンク:https://linkco.re/AGcaqFf7

=トラックリスト=

1. Loop

2. ParisHouse (feat. 9DOPE)

3. Upper (feat. Henny K & 大神)

4. Mount A Horse (feat. Donatello & ralph)

5. Hot (feat. $moke OG, Henny K & SANTAWORLDVIEW)

6. Lacrime (feat. 9DOPE, Leon Fanourakis & Donatello)

7. Sorry (feat. Leon Fanourakis & 9DOPE)

8. 4Hours (feat. SANTAWORLDVIEW, J.October & 大神)

9. Your Fault (feat. Henny K, Donatello & Andylit)

10. Oh! For 5 (feat. SANTAWORLDVIEW, 9for & Leon Fanourakis)

11. Blunts (feat. SANTAWORLDVIEW & Leon Fanourakis)

12. Interlude (feat. Leon Fanourakis)

13. 2City (feat. $moke OG & 9DOPE)

14. BBOY (feat. 鎮座DOPENESS)

15. MAIN THEME (feat. Leon Fanourakis & SANTAWORLDVIEW)

16. The Fall (feat. Donatello & SANTAWORLDVIEW)



MV「Lacrime (feat. 9DOPE, Donatello & Leon Fanourakis)」

公開日:2021年6月18日(金)夜9時プレミア公開

配信リンク:https://youtu.be/EFuPHBoCPKA