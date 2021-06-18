TVアニメ「魔法科高校の優等生」の第2弾キービジュルが到着。追加キャストとスタッフ情報も発表された。
司波達也役は中村悠一、明智英美役は西明日香、七草真由美役は花澤香菜、渡辺摩利役は井上麻里奈、市原鈴音役は中原麻衣、中条あずさ役は小笠原早紀、一色愛梨役はLynn、十七夜栞役は種崎敦美、四十九院沓子役は木戸衣吹、水尾佐保役は石飛恵里花が担当。また6月27日にABEMAアニメチャンネルにて、早見、巽、Lynnが出演する「TVアニメ『魔法科高校の優等生』放送直前特番」が配信されることも決定した。
「魔法科高校の優等生」は「魔法科高校の劣等生」に登場する司波達也の妹・司波深雪を主人公に描く、森夕が作画のスピンオフマンガが原作。アニメは7月3日よりTOKYO MX、BS11ほかにて順次放送され、ABEMAとdアニメストアにて地上波同時配信される。
TVアニメ「魔法科高校の優等生」
放送情報
TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～
BS11：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～
群馬テレビ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～
とちぎテレビ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～
AT-X：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～ ※リピート放送 毎週火曜日29:30～、毎週土曜日8:30～
MBS：2021年7月3日（土）より毎週土曜日27:08～
テレビ愛知：2021年7月4日（日）より毎週日曜日26:05～
配信情報
ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～
dアニメストア：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～
スタッフ
原作：佐島勤＋森夕（KADOKAWA刊）
キャラクター原案：石田可奈
監督：橘秀樹
副監督：渡部高志
シリーズ構成・シナリオ：玉井☆豪
キャラクターデザイン：山本亮友、佐野隆雄
総作画監督：山本亮友、佐野隆雄、古川英樹
キーアニメーター：丹羽信礼
CAD・メカニック原案：ジミー ストーン
衣装デザイン：廣冨麻由
美術監督：李凡善（BON．Cor）
色彩設計：月野えりか
3Dディレクター：齋藤 威志
撮影監督：廣岡 岳
編集：近藤勇二
音響監督：本山 哲
音響効果：古谷友二
音楽：岩崎琢
キャスティングマネージャー：松岡超、鈴木久美子
アニメーションプロデュース：BARNUM STUDIO
アニメーション制作：CONNECT
キャスト
司波深雪：早見沙織
司波達也：中村悠一
光井ほのか：雨宮天
北山雫：巽悠衣子
明智英美：西明日香
七草真由美：花澤香菜
渡辺摩利：井上麻里奈
市原鈴音：中原麻衣
中条あずさ：小笠原早紀
一色愛梨：Lynn
十七夜 栞：種崎敦美
四十九院沓子：木戸衣吹
水尾佐保：石飛恵里花
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)2021 佐島 勤/森 夕/KADOKAWA/魔法科高校の優等生製作委員会