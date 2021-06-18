TVアニメ「魔法科高校の優等生」の第2弾キービジュルが到着。追加キャストとスタッフ情報も発表された。

司波達也役は中村悠一、明智英美役は西明日香、七草真由美役は花澤香菜、渡辺摩利役は井上麻里奈、市原鈴音役は中原麻衣、中条あずさ役は小笠原早紀、一色愛梨役はLynn、十七夜栞役は種崎敦美、四十九院沓子役は木戸衣吹、水尾佐保役は石飛恵里花が担当。また6月27日にABEMAアニメチャンネルにて、早見、巽、Lynnが出演する「TVアニメ『魔法科高校の優等生』放送直前特番」が配信されることも決定した。

「魔法科高校の優等生」は「魔法科高校の劣等生」に登場する司波達也の妹・司波深雪を主人公に描く、森夕が作画のスピンオフマンガが原作。アニメは7月3日よりTOKYO MX、BS11ほかにて順次放送され、ABEMAとdアニメストアにて地上波同時配信される。

TVアニメ「魔法科高校の優等生」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～

BS11：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～

群馬テレビ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～

とちぎテレビ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～

AT-X：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～ ※リピート放送 毎週火曜日29:30～、毎週土曜日8:30～

MBS：2021年7月3日（土）より毎週土曜日27:08～

テレビ愛知：2021年7月4日（日）より毎週日曜日26:05～

配信情報

ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～

dアニメストア：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:30～

スタッフ

原作：佐島勤＋森夕（KADOKAWA刊）

キャラクター原案：石田可奈

監督：橘秀樹

副監督：渡部高志

シリーズ構成・シナリオ：玉井☆豪

キャラクターデザイン：山本亮友、佐野隆雄

総作画監督：山本亮友、佐野隆雄、古川英樹

キーアニメーター：丹羽信礼

CAD・メカニック原案：ジミー ストーン

衣装デザイン：廣冨麻由

美術監督：李凡善（BON．Cor）

色彩設計：月野えりか

3Dディレクター：齋藤 威志

撮影監督：廣岡 岳

編集：近藤勇二

音響監督：本山 哲

音響効果：古谷友二

音楽：岩崎琢

キャスティングマネージャー：松岡超、鈴木久美子

アニメーションプロデュース：BARNUM STUDIO

アニメーション制作：CONNECT

キャスト

司波深雪：早見沙織

司波達也：中村悠一

光井ほのか：雨宮天

北山雫：巽悠衣子

明智英美：西明日香

七草真由美：花澤香菜

渡辺摩利：井上麻里奈

市原鈴音：中原麻衣

中条あずさ：小笠原早紀

一色愛梨：Lynn

十七夜 栞：種崎敦美

四十九院沓子：木戸衣吹

水尾佐保：石飛恵里花

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)2021 佐島 勤/森 夕/KADOKAWA/魔法科高校の優等生製作委員会