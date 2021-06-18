TVアニメ「ぼくたちのリメイク」の放送直前特別番組が、7月2日22時よりABEMAで配信される。

特番には主人公の橋場恭也役を演じる伊藤昌弘に加え、志野亜貴役の古賀葵、小暮奈々子役の愛美、河瀬川英子役の東山奈央、鹿苑寺貫之役の石谷春貴が登場。収録時のエピソードやそれぞれが演じるキャラクターについて語り合うトークパートのほか、作品にちなんだミニコーナーが展開される。なおABEMAでは地上波放送よりも30分早く、本編の独占先行配信が行われることも決定した。

また6月25日19時にニコニコ生放送およびバンダイチャンネルで配信される第20回「つづきみ」に古賀、6月30日22時にABEMAで配信される「声優と夜あそび 2021」に愛美がそれぞれゲスト出演することも発表。加えて加納美早紀、火川元気郎、桐生孝史、樋山友梨佳、杉本ミキオ、柿原将、橋場美世子のキャラクタービジュアルも公開された。そのほか公式サイトではスタッフ情報、放送情報が更新されている。

木緒なちの同名小説を原作とする「ぼくたちのリメイク」は、冴えないゲームディレクターの主人公・橋場恭也が2016年から2006年にタイムスリップし、当時選ばなかった芸術大学に進学して自分の人生を“リメイク”する物語。第1話は60分の拡大版でオンエアされる。

TVアニメ「ぼくたちのリメイク」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日22:00～

KBS京都：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:00～

BS日テレ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～

サンテレビ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:30～

北陸朝日放送：2021年7月3日（土）より毎週土曜日26:30～（第1話のみ26:00～）

北海道テレビ：2021年7月6日（火）より毎週火曜日25:20～

静岡放送：2021年7月6日（火）より毎週火曜日25:55～

AT-X：2021年7月7日（水）より毎週水曜日23:00～

新潟テレビ21：2021年7月8日（木）より毎週木曜日26:15～（第1話のみ25:55～）

長野朝日放送：2021年7月12日（月）25:50～

配信情報

ABEMA：2021年7月3日（土）21:30～（地上波先行・独占先行放送）

dアニメストア、Hulu、バンダイチャンネルほか：2021年7月8日（木）以降順次配信開始

スタッフ

原作：木緒なち「ぼくたちのリメイク」（MF文庫J刊）

キャラクター原案：えれっと

監督：小林智樹

シリーズ構成：木緒なち

キャラクターデザイン：川村幸祐

総作画監督：川村幸祐、枡田邦彰、佐藤元昭

美術監督：中村典史

美術設定：中島美佳

美術背景：スタジオなや

色彩設計：田川沙里

撮影監督：難波史

編集：丸山流美

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：竹田祐介（Elements Garden）、近藤世真（Elements Garden）

音楽制作：ブシロードミュージック

プロデュース：フロントウイング

アニメーション制作：feel.

キャスト

橋場恭也：伊藤昌弘

志野亜貴：古賀葵

小暮奈々子：愛美

河瀬川英子：東山奈央

鹿苑寺貫之：石谷春貴

加納美早紀：沢城みゆき

火川元気郎：高橋英則

桐生孝史：田丸篤志

樋山友梨佳：大塚紗英

杉本ミキオ：落合福嗣

柿原将：中島ヨシキ

橋場美世子：反田葉月