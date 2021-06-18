TVアニメ「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」のPVとキービジュアルが公開された。
「クトゥルフ神話」と「ノスタルジック」をモチーフにしたメディアミックスプロジェクト「D_CIDE TRAUMEREI（ディーサイドトロイメライ）」の一環として展開される「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」。小学生の頃に憧れだった兄の謎めいた死を目撃してしまった高校生・織田龍平がある日、不思議な生物トリスに噛まれたことをきっかけに物語は動き出す。キービジュアルには龍平をはじめ、武器のようなものを構えたキャラクターたちが集合。PVでは東京事変によるプロジェクトテーマソング「獣の理」とともに、サンジゲンが制作した3DCG映像が収められている。
また追加キャストとして、村瀬良判役を松岡禎丞、織田純平役を陶山章央が担当。さらにアニメの放送・配信情報が明らかになった。TVアニメ「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」は7月10日よりTOKYO MX、BS日テレ、サンテレビほかにて順次放送され、ABEMA、Amazon Prime Video、dアニメストアほかにて順次配信される。
加えて6月22日16時からは、YouTubeの「トロメラチャンネル」にて「ディーサイドトロイメライ プロジェクト新情報大発表会」を配信。番組には古堅蘭堂役の菅沼久義、天海える役の佐倉薫、橙田ありや役の紡木吏佐、伊吹咲愛莉役の高野麻里佳、伏辺或斗役の堀江瞬らが出演する。
TVアニメ「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」
放送情報
TOKYO MX：2021年7月10日（土）より毎週土曜日22:30～23:00
BS日テレ：2021年7月10日（土）より毎週土曜日24:30～25:00
サンテレビ：2021年7月10日（土）より毎週土曜日22:30～23:00
KBS京都：2021年7月10日（土）より毎週土曜日23:30～24:00
テレビ愛知：2021年7月11日（日）より毎週日曜日25:05～25:35
北陸朝日放送：2021年7月11日（日）より毎週日曜日25:30～26:00
長野朝日放送：2021年7月12日（月）より毎週月曜日25:20～25:50
北海道テレビ放送：2021年7月12日（月）より毎週月曜日25:20～25:50
静岡放送：2021年7月13日（火）より毎週火曜日25:25～25:55
瀬戸内海放送：2021年7月13日（火）より毎週火曜日25:30～26:00
東日本放送：2021年7月13日（火）より毎週木曜日25:31～26:01 ※初回のみ火曜日、2話以降毎週木曜日放送。
AT-X：2021年7月13日（火）より毎週火曜日22:00～22:30
長崎文化放送：2021年7月14日（水）より毎週水曜日25:18～25:48
新潟テレビ21：2021年7月14日（水）より毎週木曜日25:45～26:15 ※初回のみ水曜日、2話以降毎週木曜日放送。
RKB毎日放送：2021年7月16日（金）より毎週金曜日25:55～26:25
テレビ新広島：2021年7月20日（火）より毎週火曜日26:00～26:30
配信情報
ABEMA、Amazon Prime Video、dアニメストア、FOD、GYAO!、J:COMオンデマンド、milplus、U-NEXT、アニメ放題：2021年7月10日（土）22:30～順次配信
スタッフ
原作：サムザップ、ドリコム、ブシロード
監督：今義和
アドバイザー：森川滋
シリーズ構成：大野木寛
キャラクター原案：ブラストレイン
音楽：田中公平
音響監督：亀山俊樹
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：サンジゲン
キャスト
織田龍平：阿座上洋平
毛利玲菜：伊藤彩沙
伊吹咲愛莉：高野麻里佳
伏辺或斗：堀江瞬
ジェシカ・クレイボーン：悠木碧
トリス：もものはるな
古堅蘭堂：菅沼久義
天海える：佐倉薫
村瀬良判：松岡禎丞
織田純平：陶山章央
(c)D_CIDE TRAUMEREI PROJECT (c)D_CIDE TRAUMEREI ANIME