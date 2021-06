にじさんじ所属のバーチャルライバー・月ノ美兎の1stアルバム「月の兎はヴァーチュアルの夢をみる」が8月11日にリリースされる。

アルバムにはメジャーデビューシングルの表題曲「それゆけ!学級委員長」のほかササキトモコ、 ASA-CHANG&巡礼、いとうせいこう is the poet、大槻ケンヂ(筋肉少女帯、特撮)、長谷川白紙、 広川恵一(MONACA)、堀込泰行、TAKUYA(ex.JUDY AND MARY)、NARASAKI(COALTAR OF THE DEEPERS、特撮)らが手がける新曲が計10曲収録される。月ノはアルバムについて「バラバラのジャンルの音楽を好んで聴いていたのですが、今回はまさにそれを体現したような、コロコロと顔の変わるアルバムができました!!」とコメントしている。

アルバムは初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回限定盤にはBlu-rayとステッカーが封入される。Blu-rayの収録内容は後日アナウンスされる。

またアルバムのキービジュアルとして、サメヤマ次郎が描く月ノの新イラストが公開された。

月ノ美兎 コメント

ご学友から「美兎ちゃんのプレイリストを聞いてると疲れる」と言われるぐらいバラバラのジャンルの音楽を好んで聴いていたのですが、今回はまさにそれを体現したような、コロコロと顔の変わるアルバムができました!!

月ノ美兎「月の兎はヴァーチュアルの夢をみる」収録曲

CD

01. 月の兎はヴァーチュアルの夢をみる

[作詞:月ノ美兎 / 作曲:ASA-CHANG&巡礼 / 編曲:ASA-CHANG]



02. それゆけ!学級委員長

[作詞・作曲:ササキトモコ / 編曲:ササキトモコ、蓑部雄崇]



03. ウラノミト

[作詞:只野菜摘 / 作曲・編曲:広川恵一(MONACA)]



4. 光る地図

[作詞・作曲・編曲:長谷川白紙]



05. 浮遊感UFO

[作詞:大槻ケンヂ / 作曲・編曲:NARASAKI]



06. みとらじギャラクティカ

[作詞:七条レタス (IOSYS)&まろん(IOSYS) / 作曲・編曲:ARM (IOSYS)]



07. 部屋とジャングル

[作詞・作曲:堀込泰行 / 編曲:矢野博康]



08. ウエルカムトゥザ現世

[作詞:TAKUYA、MEG.ME / 作曲:TAKUYA / 編曲:TAKUYA、Keisuke Iizuka]



09. NOWを

[作詞:Seiko Ito / 作曲:Watusi、Shigekazu Aida、Ippei Tatsuyama、Ken Kobayashi、SAKI / 編曲:SEIKO ITO is the poet]



10.Moon!! (Avec Avec Moonlight Power Pop Re-Arrange)

[作詞・作曲:iru / 編曲:Avec Avec]

※記事初出時、見出しおよび本文に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。