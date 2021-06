9月18、19日に千葉・ZOZOマリンスタジアムと大阪・舞州SONIC PARK(舞州スポーツアイランド)で開催されるライブイベント「SUPERSONIC」の出演者第1弾が発表された。

開催発表と同時に海外アーティストを招聘することがアナウンスされていた「SUPERSONIC」。出演アーティスト第1弾としてヘッドライナーのゼッドとカイゴ、そしてアラン・ウォーカー、ニッキー・ロメロ、Clean Bandit、オーロラ、スティーヴ・アオキ、R3HAB、Digitalism、きゃりーぱみゅぱみゅ、フランク・ウォーカーがラインナップされた。なお、きゃりーはZOZOマリンスタジアム公演にのみ出演する。

今回のラインナップについてクリエイティブマンプロダクション代表で、インターナショナル・プロモーターズ・アライアンスジャパンの代表も務める清水直樹氏は「ロック、ダンス、ヒップホップと3日間多彩な顔ぶれだった昨年のラインナップから、海外からの来日アーティスト数の制限と1ステージにしたことで、スーパーソニックはエレクトロ・フェスに劇的に変わりました」とコメント。「今日発表した皆が3日間の隔離があっても日本でプレイしたいと快く承諾してくれた熱く、愛すべきアーティスト達です。その熱量を受け入れる準備はできていますか! スーパーソニックを無事に成功させた後、洋楽プロモーター各社は様々な国やジャンルを飛び越えて素晴らしい音楽を皆さんに届けていきます。今は早くそうなる事を皆で期待して下さい」と思いをつづった。イベントのオフィシャルサイトでは昨年のチケットの振替や払い戻しについての情報が発表された。

SUPERSONIC

TOKYO

2021年9月18日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム

<出演者>

ゼッド / アラン・ウォーカー / ニッキー・ロメロ / Clean Bandit(DJ SET) / オーロラ / and more



2021年9月19日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム

<出演者>

カイゴ / スティーヴ・アオキ / R3HAB / Digitalism / きゃりーぱみゅぱみゅ / フランク・ウォーカー / and more

OSAKA

2021年9月18日(土)大阪府 舞州SONIC PARK(舞州スポーツアイランド)

<出演者>

カイゴ / スティーヴ・アオキ / R3HAB / Digitalism / フランク・ウォーカー / and more



2021年9月19日(日)大阪府 舞州SONIC PARK(舞州スポーツアイランド)

<出演者>

ゼッド / アラン・ウォーカー / ニッキー・ロメロ / Clean Bandit(DJ SET) / オーロラ / and more

清水直樹(クリエイティブマンプロダクション代表 / インターナショナル・プロモーターズ・アライアンスジャパン代表)コメント

スーパーソニックの開催を宣言します。2020年3月から途絶えていた海外アーティストのライヴが1年6ヶ月ぶりに日本でリスタートします。昨年の9月は孤軍奮闘しながらの延期となりましたが、今年は状況が違います。すでにこの春からは野外フェスティバルが始まり、スポーツ界、演劇界からは関係者が海外から日本に来始めている中で、我慢しきっての音楽界からのCALLINGです。

ロック、ダンス、ヒップホップと3日間多彩な顔ぶれだった昨年のラインナップから、海外からの来日アーティスト数の制限と1ステージにしたことで、スーパーソニックはエレクトロ・フェスに劇的に変わりました。今日発表した皆が3日間の隔離があっても日本でプレイしたいと快く承諾してくれた熱く、愛すべきアーティスト達です。その熱量を受け入れる準備はできていますか!

スーパーソニックを無事に成功させた後、洋楽プロモーター各社は様々な国やジャンルを飛び越えて素晴らしい音楽を皆さんに届けていきます。今は早くそうなる事を皆で期待して下さい。