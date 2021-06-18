8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '21」の出演アーティスト第3弾が発表された。
新たに出演がアナウンスされたのはDYGL、ザ・クロマニヨンズ、砂原良徳、そして∈Y∋（BOREDOMS）、COSMIC LAB（VJ Colo Muller主宰）、NIIMI TAIKI、HORIO KANTAによるプロジェクト・FINALBY ( )の4組。さらに全日程のステージ割りも発表された。
FUJI ROCK FESTIVAL '21
2021年8月20日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / SiM / くるり / yonige / OKAMOTO'S
WHITE STAGE
millennium parade / METAFIVE / KID FRESINO（BAND SET） / 5lack / DYGL / ドレスコーズ
RED MARQUEE
SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+） / Yogee New Waves / THE BAWDIES / H ZETTRIO / TENDOUJI / KOTORI
PLANET GROOVE
Vaundy / Kan Sano
FIELD OF HEAVEN
坂本慎太郎 / Tempalay / LITTLE CREATURES / 手嶌葵 / スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅 / 前野健太
2021年8月21日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
King Gnu / Cornelius / ザ・クロマニヨンズ / サンボマスター / SIRUP / KEMURI
WHITE STAGE
NUMBER GIRL / The Birthday / MONOEYES / envy / AJICO / カネコアヤノ / tricot
RED MARQUEE
indigo la End / サニーデイ・サービス / milet / ReN / DENIMS / Mega Shinnosuke
TRIBAL CIRCUS
THE SPELLBOUND / THE ALEXX
FIELD OF HEAVEN
ROVO / Dachambo / Char / The Ska Flames / 光風 & GREEN MASSIVE / 草田一駿
2021年8月22日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
電気グルーヴ / 忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE） / 秦基博 / cero / Awesome City Club
WHITE STAGE
平沢進＋会人（EJIN） / FINALBY ( ) / THA BLUE HERB / 折坂悠太（重奏） / TENDRE / yonawo / 秋山黄色
RED MARQUEE
CHAI / GEZAN / 羊文学 / MONO NO AWARE / STUTS（Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI） / 君島大空 合奏形態
SUNDAY SESSION
砂原良徳 / 4s4ki
FIELD OF HEAVEN
OAU / 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット / カルメン・マキ&OZ / BEGIN / 青葉市子 / 民謡クルセイダーズ
and more