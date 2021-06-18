「FUJI ROCK FESTIVAL '21」キービジュアル

8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '21」の出演アーティスト第3弾が発表された。

新たに出演がアナウンスされたのはDYGL、ザ・クロマニヨンズ、砂原良徳、そして∈Y∋（BOREDOMS）、COSMIC LAB（VJ Colo Muller主宰）、NIIMI TAIKI、HORIO KANTAによるプロジェクト・FINALBY ( )の4組。さらに全日程のステージ割りも発表された。

FUJI ROCK FESTIVAL '21

2021年8月20日（金）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / SiM / くるり / yonige / OKAMOTO'S

WHITE STAGE

millennium parade / METAFIVE / KID FRESINO（BAND SET） / 5lack / DYGL / ドレスコーズ

RED MARQUEE

SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+） / Yogee New Waves / THE BAWDIES / H ZETTRIO / TENDOUJI / KOTORI

PLANET GROOVE

Vaundy / Kan Sano

FIELD OF HEAVEN

坂本慎太郎 / Tempalay / LITTLE CREATURES / 手嶌葵 / スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅 / 前野健太

2021年8月21日（土）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

King Gnu / Cornelius / ザ・クロマニヨンズ / サンボマスター / SIRUP / KEMURI

WHITE STAGE

NUMBER GIRL / The Birthday / MONOEYES / envy / AJICO / カネコアヤノ / tricot

RED MARQUEE

indigo la End / サニーデイ・サービス / milet / ReN / DENIMS / Mega Shinnosuke

TRIBAL CIRCUS

THE SPELLBOUND / THE ALEXX

FIELD OF HEAVEN

ROVO / Dachambo / Char / The Ska Flames / 光風 & GREEN MASSIVE / 草田一駿

2021年8月22日（日）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

電気グルーヴ / 忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE） / 秦基博 / cero / Awesome City Club

WHITE STAGE

平沢進＋会人（EJIN） / FINALBY ( ) / THA BLUE HERB / 折坂悠太（重奏） / TENDRE / yonawo / 秋山黄色

RED MARQUEE

CHAI / GEZAN / 羊文学 / MONO NO AWARE / STUTS（Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI） / 君島大空 合奏形態

SUNDAY SESSION

砂原良徳 / 4s4ki

FIELD OF HEAVEN

OAU / 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット / カルメン・マキ&OZ / BEGIN / 青葉市子 / 民謡クルセイダーズ

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