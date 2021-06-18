押井守が総監督を務めるアニメ「ぶらどらぶ」の放送情報が発表された。

「ぶらどらぶ」は献血マニアの女子高生・絆播貢（ばんばみつぐ）が、献血車で出会った金髪の美少女を保護したことから始まる“青春献血スラップスティックコメディ”。7月2日25時5分より、TOKYO MX、チバテレ、サンテレビ、BSフジで順次放送される。また押井の誕生日に合わせ、8月8日15時よりTOKYO MX2で全話一挙放送が行われることも発表された。

さらに7月1日から東京・秋葉原のakiba:F献血ルームでは、「ぶらどらぶ」とのコラボ展示を実施。「ぶらどらぶ」の原画やグッズ、アパレルアイテムが並ぶほか、献血に協力した人に先着でステッカーが配布される。

アニメ「ぶらどらぶ」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月2日（金）より毎週金曜25:05～

チバテレ：2021年7月5日（月）より平日24:30～ ※第1～12話までを期間中4回放送予定。

サンテレビ：2021年7月5日（月）より毎週月曜24:00～

BSフジ：2021年7月7日（水）より毎週水曜24:30～

配信情報

見放題配信

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スタッフ

製作：いちごアニメーション株式会社

総監督・原作・シリーズ構成：押井守

監督：西村純二

脚本：押井守、山邑圭

ビジュアルデザイン：水野歌

キャラクターデザイン：新垣一成

色彩設計：梅崎ひろこ

美術設定：加藤靖忠

美術監督：小幡和寛

美術：smartile

音響監督：若林和弘

音響効果：山田香織

録音調整：今泉武

音響制作：Production I.G

音楽制作：AUBE

音楽：川井憲次

キャラクターデザイン：新垣一成

アニメーション制作：Drive

アニメーション制作協力：Production I.G

制作：コミックアニメーション

キャスト

絆播貢：佐倉綾音

マイ・ヴラド・トランシルヴァニア：日高里菜

血祭血比呂：朴ろ美

渡部マキ：早見沙織

墨田仁子：日笠陽子

雲天那美：小林ゆう

紺野カオル：高槻かなこ

勝野真澄：三宅健太

岡田：石川界人

神原：綿貫竜之介

堀田：木内太郎

マイのパパ：岩崎ひろし

貢のとーちゃん：中田譲治

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)2020押井守／いちごアニメーション