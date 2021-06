フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ドラマ『東宮~永遠の記憶に眠る愛~』を、7月2日から独占見放題配信する。

これは、“テレビドラマの女王”と称される、国のヒットメーカー匪我思存(フェイウォスツゥン)の人気同名小説を映像化したラブ史劇ドラマです。小説はタイ語、ベトナム語に翻訳され、ドラマは台湾、マレーシア、シンガポール、ブルネイで放送された人気作となっている。

今作は、2019年に中国で話題となったラブ史劇ドラマで、主人公の李承鄞(りしょうぎん)は政略結婚の相手でヒロインの曲小楓(きょくしょうふう)に思いを寄せるが、身分の違う顧剣(こけん)が恋敵として現れ、宮廷の争いや因縁に巻き込まれながら、失われた記憶や運命に翻弄されていく。

FODでは、現在TVOD(都度課金型配信サービス)で配信中の本作全55話を、毎月18話ずつ3カ月にかけて独占見放題配信する。

配信スケジュールは、以下の通り。

第1話~第18話:7月2日配信開始

第19話~第36話:8月5日配信開始

第37話~第55話:9月2日配信開始



(C)2019 ZheJiang Talent Television & Film Co., Ltd. All Rights Reserved